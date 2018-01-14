أكبر سفينة حاويات تزور موانئ دبي السخنة للمرة الأولى

المال - خاص استقبلت موانئ دبي العالمية-السخنة، التابعة لموانئ دبي العالمية، المحفز الرائد للتجارة العالمية، مؤخراً أكبر سفينة حاويات على الإطلاق تصل للميناء في أولى رحلاتها المنتظمة والتي من المتوقع أن تقوم بها خلال الفترة القادمة، وفق بيان.تبلغ الحمولة القصوى لسفينة الحاويات ال

المال – خاص

استقبلت موانئ دبي العالمية-السخنة، التابعة لموانئ دبي العالمية، المحفز الرائد للتجارة العالمية، مؤخراً أكبر سفينة حاويات على الإطلاق تصل للميناء في أولى رحلاتها المنتظمة والتي من المتوقع أن تقوم بها خلال الفترة القادمة، وفق بيان.

تبلغ الحمولة القصوى لسفينة الحاويات التي تمتلكها شركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز (PIL) 12,000 حاوية نمطية، وتمثل واحدة من ثلاث سفن حاويات بنفس الحجم تضيفها PIL إلى خدماتها الأسبوعية لموانئ دبي العالمية-السخنة والتي تتضمن إجمالي سبعة سفن. جدير بالذكر أن شركة PIL هي المشغل لخدمات تشغيل المحطات الفرعية من الشرق الأقصى لموانئ البحر الأحمر.

وتعليقاً على وصول هذه الحاوية، قال أجاي سينج، المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة “تفخر موانئ دبي العالمية-السخنة باستقبال أكبر حاوية تصل للميناء منذ تأسيسه”.

وأضاف “هذا قدرات الميناء الضخمة في مناولة الحاويات على اختلاف أحجامها وذلك بالاستعانة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الخدمات اللوجستية والتي تعد من الخدمات الرئيسية التي نوفرها لتيسير حركة التجارة العالمية”.

وتابع “وصول هذه الحاوية يعكس أيضاً تنامي حركة التجارة وتعافيها”

وخلال حفل الترحيب الذي أقامته موانئ دبي العالمية-السخنة بمناسبة وصول سفينة الحاويات وطاقمها، قام الكابتن أشرف المُغني، مدير عام ميناء السخنة، وعمرو حامد، المدير التجاري لمحطة الحاويات بموانئ دبي العالمية-السخنة، بإهداء لوحة تذكارية لوفد شركة PIL مصر والذي ضم عمرو يكن، العضو المنتدب، و يوهان شرور، المدير العام، و أحمد مصطفى، مدير العمليات و إبراهيم أبو السعود، مدير فرع الشركة في ميناء السخنة، و حاتم القاضي، مدير العمليات البحرية بالشركة.

حضر الحفل أيضاً عدد من المديرين وأعضاء فريق العمليات بشركة موانئ دبي العالمية-السخنة.



تُعد موانئ دبي العالمية-السخنة جزءا من شبكة موانئ دبي العالمية التي تضم حاليا 78 محطة بحرية وبرية في 40 دولة عبر القارات الست. تقع مواني دبي العالمية-السخنة في قلب الطريق التجاري الحيوي بين الشرق والغرب أسفل المدخل الجنوبي لقناة السويس،

كما تتميز بموقعها الاستراتيجي لمناولة البضائع التي تمر عبر واحدة من أكثر الممرات المائية التجارية ازدحاما في العالم. وباعتبارها جزءا من شركة عالمية تتمتع بحضور بارز في كلٍّ من الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حد سواء، تلتزم مواني دبي العالمية السخنة بتوفير خدمات متميزة للعملاء من خلال نهج متكامل لإدارة الموانئ، بالإضافة إلى التكنولوجيا المتطورة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: www.dpworld.com