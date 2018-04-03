أكبر زيادة شهرية للأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى منذ يوليو

■ 17.791 مليار دولار الصافى بنهاية فبراير مقابل 13.738 مليار فى يناير ■ أصول البنوك ترتفع إلى 61.087 مليار بعد تراجع الالتزامات إلى 43.295 مليارسيد بدرحقق صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى، أكبر زيادة شهرية منذ شهر يوليو الماضى، بقيمة 4.053 مليار دولار، لتسجل 17.791 مليار بنهاية فبراير الماضى

■ 17.791 مليار دولار الصافى بنهاية فبراير مقابل 13.738 مليار فى يناير

■ أصول البنوك ترتفع إلى 61.087 مليار بعد تراجع الالتزامات إلى 43.295 مليار



سيد بدر

حقق صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى، أكبر زيادة شهرية منذ شهر يوليو الماضى، بقيمة 4.053 مليار دولار، لتسجل 17.791 مليار بنهاية فبراير الماضى، مقابل 13.738 مليار بنهاية يناير.

وتمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى، إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصرى، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين أيضًا، ويعكس هذا قوة السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصرى .

وشهد صافى الأصول الأجنبية نموًا منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016 بعدما حقق عجزا متتاليًا لأكثر من 18 شهرًا خلال الفترة من نوفمبر 2015 إلى أبريل 2017، وجاء معظم الزيادة خلال فبراير من ارتفاع الأصول الأجنبية لدى «المركزي» وتراجع الالتزامات على البنوك.

وحسب البيانات التى أعلنها «المركزي» وحصلت «المال» على نسخة منها، فقد ارتفع إجمالى أصول القطاع المصرفى و «المركزي» لتسجل 61.087 مليار دولار بنهاية فبراير، مقابل 57.09 مليار دولار بنهاية يناير السابق عليه، بزيادة 3.997 مليار دولار. واستحوذ «المركزي» على 41.3 مليار دولار من هذه الأصول بنسبة %67.7.

وخلال فبراير حقق «المركزي» زيادة فى أصوله بقيمة نحو 3.7 مليار دولار، وجاء معظم الزيادة من حصول «المركزي» على حصيلة الطرح الثالث للسندات الدولية، بقيمة 4 مليارات دولار، والتى نجحت وزارة المالية فى الترويج لها خلال فبراير الماضى، بخلاف حصيلة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية، والتى لم تفقد بريقها رغم انخفاض أسعار الفائدة، بينما تراجعت أصول البنوك بقيمة 338 مليون دولار، لتصل إلى 19.727 مليون .

يأتى ذلك فى وقت تراجع فيه إجمالى الالتزامات على القطاع المصرفى و «المركزي» لتسجل 43.295 مليار دولار بنهاية فبراير، مقابل 43.427 مليار دولار بنهاية يناير، بانخفاض 132 مليون دولار، وتشير بيانات «المركزي» إلى أن نحو %96 من هذه الالتزامات طويلة ومتوسطة الأجل .

وفيما ارتفعت فيه التزامات «المركزي» بالعملات الأجنبية بقدر طفيف يصل لنحو 11 مليون دولار مسجلة 27.014 مليار دولار بنهاية فبراير، تشكل %62.2 من إجمالى الالتزامات بالعملات الأجنبية، تراجعت التزامات القطاع المصرفى بنحو 131 مليون دولار، لتصل إلى 16.281 مليار دولار، تشكل %37.8 من إجمالى الالتزامات .

وقال محافظ البنك المركزى، طارق عامر، مطلع فبراير الماضى، إن إجمالى التدفقات النقدية للاقتصاد المصرى، منذ تحرير سعر الصرف بلغ نحو 100 مليار دولار؛ وأرجع ارتفاع صافى الأصول الأجنبية إلى اختفاء السوق السوداء للدولار، وإحكام الرقابة عليها والتى كانت تستحوذ على نسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج قبل قرار التعويم .

وفى سياق متصل، أعلن «المركزي» فى تقريره، تراجع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بمعدل طفيف خلال فبراير الماضى، لتسجل 38.984 مليار دولار بنهايته، مقابل 38.987 مليار بنهاية يناير.

وأشار إلى تراجع الودائع الجارية بالعملات الأجنبية، لتسجل 7.953 مليار دولار، بنهاية فبراير مقابل 8.093 مليار بنهاية يناير؛ مشيرا إلى أن الودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية، ارتفعت لتسجل 31.03 مليار دولار بنهاية فبراير، مقابل 30.885 مليار دولار بنهاية يناير.

ويرى مصرفيون أن هناك 4 عوامل ستدعم صافى الأصول الأجنبية وتدفعها إلى الزيادة، وهى استمرار إستراتيجية البنوك لتدعيم السيولة الأجنبية، عبر الاقتراض من الخارج، واستمرار جاذبية السوق المحلية للمستثمرين الأجانب، سواء على مستوى أدوات الدين الحكومية، أو سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والتدفقات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنوك، بجانب زيادة حصيلة إيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.