أكبر خمس تعويضات بسوق التأمين الأردنية بنهاية أغسطس (جراف)

القائمة تضم "الشرق العربي" و"التأمين الأردنية" و"سوليدرتي" ، بالإضافة الي "الشرق الأوسط " و" الأردنية الفرنسية "

إستحوذت 5 شركات تأمين علي 42.2 % من فاتورة التعويضات المسددة، بالسوق الأردنية، بنهاية أغسطس من العام الجاري، 2020 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية أغسطس الماضي- بقيمة إجمالية تتجاوز 110 ملايين ، من إجمالي فاتورة تعويضات السوق المسددة، البالغة 261 مليون .

57.8 % نصيب 19 شركة تأمين من فاتورة التعويضات المُسددة

وبلغ نصيب 19 شركة تأمين أخري 57.8% من فاتورة التعويضات المسددة ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية أغسطس من العام الحالي ، بقيمة تصل الي 151 مليون دينار.

ووفقًا للبيانات الصادرة من الإتحاد الأردني للتأمين – حصلت المال علي نسخة منها- تضم قائمة الشركات الخمس، كلًا من الشرق العربي للتأمين “gig” و”التأمين الأردنية” و”سوليدرتي- الأولى للتأمين” ، بالإضافة الي “الشرق الأوسط للتأمين” و” الأردنية الفرنسية للتأمين “.

الشرق العربي صاحبة التعويض الأكبر والتأمين الأردنية وصيفًا

وحلت شركة الشرق العربي للتأمين “gig”في المركز الأول، بين قائمة شركات التأمين الأردنية، الأعلي في فاتورة التعويضات المسددة، بنهاية أغسطس الماضي، بقيمة 37.6 مليون دينار، مقابل 22.6 مليون دينار ، لشركة التأمين الأردنية، التي جاءت في المركز الثاني.

وكان المركز الثالث ، من نصيب شركة سوليدرتي- الأولي للتأمين، بفاتورة تعويضات مسددة ، بلغت تقترب قيمتها من 18.8 مليون دينار ، فيما حلت شركة الشرق الأوسط للتأمين، في المركز الرابع، بفاتورة تعويضات مسددة، بلغت تتجاوز قيمتها 15.6 مليون دينار ، وأخيرًا شركة الأردنية الفرنسية للتأمين ، والتي جاءت في المركز الخامس ، بين قائمة أكبر خمس شركات أردنية في التعويضات المسددة، بقيمة 15.4 مليون دينار تقريبًا.

15 % نسبة الإنخفاض في الفاتورة الكلية للتعويضات المُسددة في الأردن بنهاية أغسطس الماضي

وإنفردت “المال” بالنتائج الكاملة لسوق التأمين الأردنية، بنهاية أغسطس من العام الجاري، وكشفت البيانات الرسمية، الصادرة عن ، دائرة الدراسات والتدريب، في الإتحاد الاردني لشركات التامين، عن تراجع حصيلة الأقساط المُكتتبة للشركات العاملة في سوق التأمين الأردنية، البالغة عددها 24 شركة، بنسبة 1.6% بنهاية أغسطس 2020 ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، لتصل الي 407.9 مليون دينار، مقابل 414.4 مليون دينار، خلال فترتي المقارنة.

في سياق متصل، إنخفضت فاتورة التعويضات المسددة، بسوق التأمين الأردنية، لتصل الي 261 مليون دينار تقريبًا في نهاية أغسطس من العام الجاري، مقابل 307 ملايين دينار، مسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة إنخفاض تصل الي 15%.

الجراف التالي، يوضح أكبر خمس شركات تأمين ، في السوق الأردنية، من حيث التعويضات المسددة ، بنهاية أغسطس من العام الجاري 2020.