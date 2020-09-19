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أكبر حصيلة يومية منذ تفشي الوباء .. تونس تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ويرتفع بذلك العدد الكلي للوفيات إلى 138 حالة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ مجموع عدد المصابين 9110 حتى الآن
المال - خاص 6:58 م, السبت, 19 سبتمبر 20 6:58 م, السبت, 19 سبتمبر 20

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أكدت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، وهي أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء.

وأعلنت الوزارة -حسبما ورد بموقع روسيا اليوم- عن وفاة 5 أشخاص جراء إصابتهم بفيروس كورونا، ويرتفع بذلك العدد الكلي للوفيات إلى 138 حالة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ مجموع عدد المصابين 9110 حتى الآن.

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ويخضع للعلاج في المستشفيات 152 مصابا بالفيروس، بينهم 54 مريضا في غرف الإنعاش، و18 مريضا تم وصلهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات التونسية الرسمية بلغ العدد الكلي لحالات الشفاء من الفيروس 2366 حالة.

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بقلم المال - خاص

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