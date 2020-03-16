أكبر تراجع يومي منذ 1987.. البورصة الأمريكية تهوي 12%

هوت مؤشرات البورصة الأمريكية الرئيسية الثلاثة بنحو 12% لكل منها في أكبر معدل تراجع في جلسة واحدة منذ 1987، اليوم الإثنين.

وبحسب بلومبرج جاء التراجع بعد أن حذر الرئيس دونالد ترامب من الاضطراب الاقتصادي نتيجة فيروس كورونا الذي قال إنه قد يستمر في الصيف.

وجاء الانهيار أيضا تحت وطأة الخفض المفاجئ لأسعارالفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، أمس لما يقرب من الصفر.

وزادت الخطوة من مخاوف المستثمرين المتشائمين من ركود حاد نتيجة تفشي وباء كورونا.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 2997.1 نقطة بما يعادل 12.93% إلى 20188.52 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 324.89 نقطة أو 11.98% ليسجل 2386.13 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 970.28 نقطة أو 12.32% إلى 6904.59 نقطة.