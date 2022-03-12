أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر.. أسعار النفط تهبط 4.6% وتستقر عند 112 دولارا للبرميل

العقود الآجلة وصلت لأعلى مستوى لها منذ عام 2008 الأسبوع الماضي

ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق بآخر جلسات الأسبوع في تعاملات الجمعة، ولكنها سجلت أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر، مع تقييم المتعاملين التحسينات المحتملة في التوقعات المستقبلية للإمدادات التي عرقلها غزو روسيا لأوكرانيا.

وارتفعت أسعار النفط الخام منذ الغزو الذي وصفته موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”. ووصلت العقود الآجلة لأعلى مستوى لها منذ عام 2008، ثم تراجعت بعد ذلك بحدة بعد أن أشارت بعض الدول المنتجة إلى أنها قد تزيد من المعروض.

وتزايدت المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن واجهت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 خطر الانهيار بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.34 دولار أو 3.1% لتبلغ عند التسوية 112.67 دولار للبرميل بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 107.13 دولار، لكنها تراجعت 4.6% في إجمالي تعاملات الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.31 دولار أو 3.1% لتبلغ عند التسوية 109.33 دولار للبرميل، فيما سجلت خسائر الأسبوع 5.5%.