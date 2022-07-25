أكبر تحالف عالمي لبناء الشركات الناشئة يبدأ عمله في مصر

أعلنت مجموعة كرييتف دوك، العاملة في مجال بناء الشركات الناشئة في أوروبا، استحواذها رسميا على شركة فاوندرز لين FoundersLane، لتصبح أكبر شركة مستقلة لبناء الشركات الناشئة في العالم.

تعمل كلتا الشركتين على تصميم وبناء الشركات الناشئة ودعم منتجاتها الرقمية الجريئة وتطويرها في مختلف الصناعات والقطاعات، وتمتلك خبرات طويلة على مدار السنوات الماضية عبر أكثر من 100 مشروع حول العالم بالشراكة مع عملاء في كل من أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبموجب الاستحواذ، تم تدشين شركة FoundersLane Egypt لتصبح المسؤولة عن عمليات الشركة الضخمة داخل مصر خلال الفترة المقبلة، عبر وجود رائد الأعمال المصري محمد أبو النجا بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وأنس رباح بمنصب العضو المنتدب، ليصبحا مسؤولين عن توسعات كرييتف دوك وفاوندرز لين داخل مصر.

وقال مارتن بيجسا المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كرييتف دوك: «بدأنا العمل مع فاوندرز لين قبل عامين، واليوم نجحت فاوندرز لين بالمساهمة بشكل فعال في خلق نموذج بناء المنشآت الجريئة للشركات، كما يتميز مؤسسوها بالروح الريادية والحماس والابتكار بالإضافة إلى قدرتهم على جذب رواد الأعمال الناجحين والكفاءات المتميزة وبالتالي خلق فرق عمل تنافسية، ولن تنحصر أهدافنا في بناء شركات ناشئة قادرة على تحقيق أرباح فقط، بل نسعى لإحداث أثر إيجابي مستمر في حياة الناس، ونستهدف بناء مشاريع ومنتجات لعملائنا يستخدمها مليار شخص حول العالم خلال السنوات الخمس القادمة”.

وأكد فيليكس ستايريتز الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاوندرز لين وعضو مجلس إدارة مجموعة كرييتف دوك، قائلًا:” إن مجال بناء المنشآت الجريئة للشركات في نمو، وهو عملة ذهبية في زمن التضخم الذي نعيشه الآن، وسيكون لهذه الشراكة أثر فعال في تشكيل السوق محدثةً نقلة نوعية في مجال بناء المنشآت الجريئة للشركات”.

وأوضح بسام الوابل الشريك في فاوندرز لين، أن نموذج بناء المنشآت الجريئة للشركات والمعروف ب Corporate Venture Building هو توجه جديد وسريع النمو في المنطقة، وهذا النموذج قادر على إحداث نقلة نوعية في طريقة عمل الشركات والمنشآت الكبيرة كما نعرفه اليوم، حيث يسرع عملية تبني تلك الجهات للتقنيات الرقمية ومواكبتها لخطط التنمية والتحوّل الاقتصادي الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. استثمارات ضخمة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقياوبهذا الاستحواذ، تعزز مجموعة كرييتف دوك من وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تخطط المجموعة لاستثمار أكثر من 100 مليون يورو في المنطقة على مدار السنوات الخمس القادمة، مع توقعات بتحقيق عائد على الاستثمار يقدر بـ 100 مليون يورو خلال الإثنى عشر شهرا المقبلة من خلال إجمالي مبيعات للمجموعة، مع معدل نمو سنوي سيتجاوز 50%

وأكد رائد الأعمال محمد أبو النجا، الذي بدأ مجال بناء الشركات الناشئة منذ عام 2018 في العديد من الصناعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم والتجارة الإلكترونية، أن وصول كيان كبير مثل كرييتف دوك وفاوندرز لين إلى السوق المصري سيساهم بشكل كبير في تحقيق نقلة نوعية لطبيعة عمل الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن مصر تعد من أكبر الأسواق حول العالم من حيث النمو، مما دفع القيادة السياسية المصرية لتوجيه مختلف قطاعات الدولة بتسخير كافة سبل الدعم للشركات الناشئة، وأضاف “نسعى لاستقطاب أكبر نسبة من حجم الاستثمارات المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط”.

ويضيف أنس رباح، الذي يمتلك خبرات كبيرة في قطاعات أعمال متعددة مثل نقل الركاب والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على الشركات الناشئة التي تمتلك الرغبة في التطوير عبر امتلاك كوادر وعقول متميزة لتنفيذ أفكار رقمية قادرة على خدمة المجتمع بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص.

واتفق محمد أبو النجا وأنس رباح، على ضرورة الاستفادة من التجربة الرائدة لمجموعة كرييتف دوك وفاوندرز لين داخل المملكة العربية السعودية والتي نتج عنها بناء شركات ناشئة مميزة في وقت زمني قصير. دعم رواد الأعمال العرب

ومن جانبه، قال عاصم الراجحي الشريك والمدير العام في فاوندرز لين الشرق الأوسط وشمال افريقيا: “نشعر بالفخر لقيام كرييتف دوك بالاستحواذ على شركة فاوندرز لين، والذي بدوره سيساهم بشكل كبير في دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي والتقنيات الحديثة، كما نطمح أن تكون لنا بصمة على خارطة ريادة الأعمال في المنطقة، وأن نكون الوجهة الأولى لبناء الشركات الناشئة»

تأسست مجموعة كرييتف دوك في أوروبا بهدف بناء منشآت ومشاريع جريئة وذلك في عام 2012. وتستهدف قطاعات مختلفة منها التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين والصحة الإلكترونية وغيرها. ويبلغ عدد أعضاء الفريق 450 عضوًا.

كما طلقت 65 مشروعًا في أوروبا خلال العشر سنوات الماضية.كمتأسِّسَت فاوندرز لين خلال عام 2016 في برلين، وهي من أوائل الشركات التي وضعت أسس بناء الشركات الناشئة والذي يعدّ توجه جديد في مجال الابتكار الإداري. وللشركة أكثر من 50 شراكة مختارة مع مؤسسات وشركات ضخمة في المملكة العربية السعودية وأوروبا. ولها مكاتب في كلاً من الرياض، برلين، كولون، وفيينا.