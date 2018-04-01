أكبر اكتشاف نفطي في البحرين منذ عقود

متابعاتقالت البحرين يوم الأحد إنها اكتشفت أكبر حقل نفطي لها في عقود وذلك قبالة الساحل الغربي للمملكة.ونقلت رويترز عن وكالة أنباء البحرين أن من المتوقع أن يحوي مكمن النفط الصخري الخفيف والغاز الجديد أضعاف كمية النفط المنتجة لحقل الخام البحريني الوحيد القائم حاليا إضافة إلى كميات كبيرة

متابعات

قالت البحرين يوم الأحد إنها اكتشفت أكبر حقل نفطي لها في عقود وذلك قبالة الساحل الغربي للمملكة.

ونقلت رويترز عن وكالة أنباء البحرين أن من المتوقع أن يحوي مكمن النفط الصخري الخفيف والغاز الجديد أضعاف كمية النفط المنتجة لحقل الخام البحريني الوحيد القائم حاليا إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز.

ووصفت الوكالة الرسمية الكشف النفطي بأنه الأكبر للبحرين منذ 1932. لكنها لم تذكر تفاصيل عن الاحتياطيات النفطية المكتشفة.

وقال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في بيان إن التحليلات الأولية تظهر أن الكشف عند مستويات كبيرة، بما يدعم استخراج النفط الصخري والغاز العميق في الأجل الطويل.

وتحصل البحرين، وهي منتج صغير للنفط غير عضو في منظمة أوبك، على إيراداتها النفطية من حقلين، هما حقل البحرين البري وحقل أبو سعفة الذي تتقاسمه مع السعودية.