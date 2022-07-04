أكبر اختراق في تاريخ الصين .. معلومات عن مليار مواطن صيني للبيع

تم عرض قاعدة بيانات بزعم أنها تحتوي على معلومات عن مليار مواطن صيني للبيع في أحد منتديات الاختراق مقابل 10 بيتكوين، أو ما يعادل 200000 دولار أمريكي.

جذب العرض 177 رداً و 300000 مشاهدة في غضون ساعات، وتم نشر القائمة بواسطة مستخدم مجهول يُدعى ChinaDan.

تعرضت قاعدة بيانات شرطة شنغهاي الوطنية للتسريب، وتحتوي على عدة “تيرابايت” من البيانات والمعلومات حول مليار مواطن صيني، وفق ما أورده موقع Asia Markets.

معلومات عن مليار مواطن صيني

ويشير الإعلان إلى أن “قاعدة البيانات تحتوي على معلومات عن مليار مواطن صيني وعدة مليارات من سجلات الحالة، بما في ذلك: الاسم والعنوان ومكان الميلاد ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف المحمول وجميع تفاصيل الجريمة / القضية”.

وإذا كانت قاعدة البيانات حقيقية بالفعل، فستكون أكبر اختراق معروف للبيانات في تاريخ الصين.

قدم البائع ما يدعي أنه عينة من مجموعة البيانات، تضم 750000 ملف، وتم تحميل نموذج البيانات على خوادم المنتدى. وقد ثار الكثير من الجدل حول شرعية الإدراج، لكن العديد من المستخدمين دعموا صلاحيته، بحسب Asia Markets.

وفيما اعتبر أحد أعضاء المنتدى أن المبلغ المطلوب قليل، كتب آخر: “مما تحتويه هذه العينة، ومما تحققت منه، فإن المعلومات صحيحة للأسف”.

وقال آخر: “أنا شخصياً مقتنع بأن البيانات حقيقية بنسبة 98٪. قد لا تكون محدثة تمامًا بسبب أخطاء النظام في بعض الأحيان وهذا أمر منطقي.. من وضع هذا في عملية بيع عامة في موقع ويب بهذا السعر المنخفض إما أنه مجنون أو يريد فقط إذلال الحكومة”.

تم إغلاق الموضوع من قبل مسؤولي المنتدى في حوالي الساعة 7.30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد. وقد تلقى عرضاً واحداً بـ 6 بيتكوين (116000 دولار).

يذكر أن منتديات الاختراق أُطلقت في مارس من هذا العام، وتم الترويج لها كبديل لمنتديات Raid، وهي مجتمع قرصنة تم إغلاقه من قبل السلطات الأميركية وبعد فترة وجيزة، تم القبض على مديره.