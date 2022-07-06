«أكاى» للملابس الجاهزة تستهدف زيادة صادراتها إلى 30 مليون دولار نهاية 2022

◗❙ رئيس مجلس الإدارة لـ«المال» بدء تشغيل المصنع الجديد فى بورسعيد نهاية العام بتكلفة مليونى دولار

تستهدف شركة أكاى للملابس الجاهزة زيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية بنسبة تقترب من %50، لتصل إلى 30 مليون دولار نهاية العام الحالى، مقابل 20 مليون دولار صادرات نهاية العام الماضى 2021.

قال محمد حنفى، الشريك المؤسس، ورئيس مجلس إدارة شركة «أكاي» فى تصريحات «للمال»، إن شركته التى تقوم بتصنيع منتجات الجينز وتصدر منتجاتها إلى عدد من الدول من بينها «ألمانيا، وأمريكا، وكندا، واليابان، والصين، وروسيا»، لافتًا إلى أبرز أسماء عملاء المصنع من العلامات التجارية العالمية، تشمل «هوجو بوس» براند ألمانى، و«مافي» براند تركى، و«سيفين» براند أمريكى.

وأضاف حنفى أن الشركة حققت نموًا فى حجم المبيعات بنسبة %30 خلال النصف الأول من العام الحالى 2022 مقارنة بنفس الفترة للعام السابق.

وكشف رئيس مجلس الإدارة عن توسعات جديدة أجرتها الشركة شملت الانتهاء من تنفيذ مصنع جديد بالمنطقة الحرة ببورسعيد على مساحة 4 آلاف متر، بتكلفة استثمارية بلغت 2 مليون دولار، ويضم 4 خطوط إنتاج، ويوفر فرصًا لنحو 500 عامل كمرحلة أولى، وسيعمل وفق أحدث النظم والإمكانيات، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع بنهاية العام الحالى.

ويرجع الهدف من تلك التوسعات الأخيرة التى أجرتها «أكاي»، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، خاصة مع نمو الطلب الخارجى على منتجاتنا، وفقًا لحنفى.

وأشار إلى أن مصنع أكاى تم إنشاؤه فى 2007 باستثمار مصرى تركى، بالشراكة مع العلامة التجارية التركية الشهيرة « مافي» التى تمتلك %70 الشركة، وبلغت مساحة المصنع منذ بداية إنشائه 9 آلاف متر مربع، مضيفًا إلى أنه تم إجراء عدة توسعات على مدار السنوات السابقة حتى وصلت مساحته 18 ألف متر، ووصلت إجمالى الاستثمارات حتى العام الحالى 20 مليون دولار.

ويُعَدُّ مصنع «أكاى» من الشركات الصناعية العملاقة فى محافظة بورسعيد، ويساعد بشكل كبير فى معدلات التصدير، وتوفير مختلف فرص العمل للشباب، ويعمل على إنتاج وتصدير الجينز لعدد من الدول على مستوى العالم.