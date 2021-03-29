«أكام للتطوير العقاري» تضخ 700 مليون جنيه بمشروع Scenario بالعاصمة الإدارية

تستهدف شركة أكام للتطوير العقاري ضخ استثمارات بقيمة 700 مليون جنيه بمشروع Scenario بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الحالي، وفقًا لما قاله إدريس محمد العضو المنتدب للشركة على هامش معرض ريل جيت العقاري.

وأضاف العضو المنتدب في حديثه لـ«المال» أن الشركة انتهت من تنفيذ 50% من أعمال الإنشاءات داخل مشروع Scenario عبر الشركة الدولية للمقاولات التي تتولى تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في تحقيق مبيعات بلغت 3.4 مليار جنيه من مشروع Scenario بالعاصمة الإدارية وتم الانتهاء من بيع المرحلة الاولى بالكامل، لافتًا إلى أنه سيتم تسليمها نهاية العام الحالى.

وأوضح أن مشروع Scenario أول مشروعات الشركة الذى يقع على مساحة 39 فدانًا، في المنطقة R7 في القطعة A2 ، بالقرب من العديد من المجمعات المميزة الأخرى مثل مطار العاصمة الإدارية، والقصر الرئاسي، والجامعة البريطانية، والعديد من المجمعات المميزة الأخرى.

إحدى مشروعات شركة أكام

ولفت إدريس إلى أن الشركة تضم 4 مساهمين من بينهم رجل أعمال سعودي مشيرا إلى أن تمويلات المشروع ذاتية بالإضافة إلى تحصيلات أقساط العملاء.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم خلال العام الحالي أيضًا ضخ 500 مليون جنيه في مشروع SCENE7 الذي يقع بمنطقة الـ R7 على مساحة 40 فدانا، ويضم 1600 وحدة سكنية

وأوضح العضو المنتدب أن الشركة انتهت من بيع المرحلة الأولى مع قرب انتهاء من بيع المرحلة الثانية التي وصلت نسبتها حوالي 70%، موضحًا أنه خلال الشهر القادم سيتم طرح المرحلة الثالثة.

وأكد أن الشركة نجحت في تحقيق نسب إنجاز في الأعمال الإنشائية تجاوزت 19%، لافتًا إلى أن الشركة بدأت عملية التنفيذ قبل طرح المشروع للبيع بشهر تقريبا.

وأكد أن الشركة لديها خطة واضحة في التوسع بمشروعاتها سواء داخل العاصمة أو خارجها، حيث تقوم الشركة بدراسة مشروع ثالث لها داخل العاصمة الإدارية الجديدة تخاطب بها الشريحة العليا من العملاء، متوقعًَا أن تبلغ مساحة المشروع 50 فدانًا.

وأكد أن أكام تمتلك شركة شقيقة متخصصة في وضع الدراسات الأساسية للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها مشيرا إلى أن الدراسات تشمل إجراء أبحاث تخص احتياجات العملاء وهو ما تم بمشروعاتها في العاصمة.

وأشار إلى أن الشركة تقوم خلال الفترة الحالية بدراسة مشروعين في العلمين الجديدة والساحل الشمالي وذلك للمفاضلة بينهما مشيرا إلى أن الشركة دخلت في محادثات قوية مع هيئة المجتمعات العمرانية في أرض العلمين الجديدة مؤكدة إلى أن المساحة التي تستهدفها الشركة تصل إلى 50 فدانا.