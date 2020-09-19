«أكام للتطوير العقاري» تستهدف 5 مليارات جنيه من بيع مشروع «scene7» بالعاصمة الإدارية الجديدة

طرحت شركة أكام للتطوير العقاري مشروع scene7 في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مساحة 40 فدانا ليصبح بذلك ثاني مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة بعد مشروع سيناريو بالمدينة.

وقال عصام منصور ، رئيس مجلس إدارة شركة أكام للتطوير العقاري ، إن استثمارات المشروع المباشرة تبلغ حوالي مليار جنيه، وتستهدف مبيعات بحوالي 5 مليارات جنيه.

وأوضح أن المشروع يقع على مساحة 40 فدانا بمنطقة R7 يضم حوالي 1600 وحدة سكنية بمختلف المساحات تبدأ من 68 مترا مربعا إلى 236 مترا مربعا.

وأوضح أن الشركة تستهدف 357 مليون جنيه من بيع المرحلة الأولى من مشروع Scene7، متوقعا الانتهاء من بيع تلك المرحلة بنهاية العام.

وأضاف ناصف أن الشركة راعت في تصميمها للمشروع استغلال كافة المساحات، بالإضافة إلى أن الشركة وقعت مع العديد من الأكاديميات الرياضية بمختلف الألعاب.

ولفت إلى أن الشركة تتعاون مع مكتب YBA للتصميمات الهندسية مشيرا إلى أن الشركة بدأت أعمال الجسات خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد ادريس محمد العضو المنتدب للشركة إلى أنها انتهت بنسبة كبيرة من بيع مشروع سيناريو في العاصمة الإدارية الجديدة والذي يقع على مساحة 40 فدانا أيضا.

وأكد أن الاستثمارات المباشرة لمشروع سيناريو في العاصمة تبلغ حوالي 2 مليار جنيه مشيرا إلى أن العوائد البيعة المتوقعة من المشروعين تبلغ حوالي 12 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه تم تأسيس شركة أكام للتطوير العقاري في عام 2017 باستثمارات مصرية سعودية، وتمتلك الشركة حتى الآن محفظة أراضي تقترب من 150 فدان تقريبا بمختلف المدن.