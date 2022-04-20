قدمت شركة اكام للتطوير العقارى مقترحا لدعم مبادرة تصدير العقار المصرى للخارج للسفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالشراكة مع المطورين العقاريين والوزارة وبعض الجهات الحكومية والاستفادة من حجم التنمية العمرانية والتوسعات فى إنشاء مدن الجيل الرابع وفقا لأعلى المعايير العالمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء كانت من مصريين مقيمين بالخارج أو اجانب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بوفد من ممثلى عدد من شركات التطوير العقارى المشاركين المشاركة بمعرض انفيستجو إكسبو المقرر انعقاده بالولايات المتحدة الأمريكية تحت رعاية وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في الفترة من 25 مايو إلى 15 يونيو 2022 بمشاركة نحو 25 شركة في عدد من الولايات والمدن الأمريكية وهي: نيوجيرسي، هيوستن، لوس أنجلوس، أورانج كاونتي بكاليفورنيا. وفى بداية اللقاء رحبت السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بجميع الحضور وتحدثت عن لقائها بالسيد رئيس الجمهورية والذي تناول سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية المستدامة اجتماعياً واقتصادياً.

كما أشادت بالجهود القائمة في هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لتوفير فرص الاستثمار المتنوعة للمصريين بالخارج حسب الشرائح المختلفة في جميع المجالات، خاصةً ما يتعلق بالاستثمار العقاري.

وأشار محمد الخولى رئيس قطاع التسويق بشركة اكام للتطوير العقارى خلال اللقاء إلى أن شركة اكام تعتبر احد الشركات الرائدة فى تنفيذ مشروعات بفكر جديد ومختلف فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تتميز بتقديم مفهوم يعتمد على توفير السعادة وجودة الحياة داخل كل مشروعاتها بالإضافة إلى تمتع المشروعات بكم هائل من الخدمات والامكانيات والمساحات الخضراء والمبانى صديقة البيئة التى تجعل مشروعاتها تضاهى المشاريع العالمية وبالتالى فإن الشركة استطاعت أن تقدم مشاريع ترتقي للمنافسة العالمية.

ولفت إلى أن الشركة تسعى لترويج مشروعاتها بالخارج وتلقى اقبالا كبيرا من مستثمرين اجانب أو مصريين عاملين بالخارج ، مشيرا إلى مقترحا يساهم فى زيادة نسبة تصدير العقار إلى الخارج تعتمد على التعاون المشترك والبناء مابين الوزارة والجهات الحكومية المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف. مؤكدا ان الوزارة تلعب دورا محوريا فى عملية تصدير العقار باعتبارها اكثر الوزارات اتصالا بالمصريين بالخارج وتستطيع التواصل بشكل مباشر مع الجاليات المصرية بالخارج وبالتالى فمن الممكن ان تساعد الوزارة وبعض الجهات الحكومية المعنية بالقطاع العقارى فى التواصل معها بعقد معارض للعقارات المصرية فى عدد من الدول المستهدفة بالتنسيق مع السفارات المصرية فى هذه الدول كما يمكن للوزارة معاونة مكاتب التمثيل التجارى وتكون المعارض دائمة طوال العام وتتنوع الشركات كل شهر لإعطاء فرص للجميع للمشاركة والانتشار خارجيا مؤكدا أن وجود الحكومة ومشاركتها بجناح خاص لرصد المشروعات القومية الكبرى بهذه المعارض داعم قوى للشركات ولتصدير العقار لانه يعطى مصداقية للمستثمر المصرى وثقة فى المنتج والشركات المشاركة فى هذه المعارض .

اما بالنسبة للتسويق والترويج قال الخولى إنه من الممكن أن يكون هناك تنسيق بين إدارات التسويق فى الشركات العقارية والجهات الحكومية ممثلة فى الوزارة أو السفارات لتعريف المصريين بالخارج بحجم الانجازات الغير مسبوق فى حجم التنمية والعمران فى مصر .

وفى نهاية اللقاء وعدت السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة بتبنى كل هذه المقترحات والتنسيق والتعاون مع الوزارات الأخرى والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك وزيادة عدد المعارض خارجيا لتذليل كافة المعوقات امام تصدير العقار وجمع كل الاستفسارات لدى المصريين العاملين بالخارج المتعلقة بالقطاع العقارى فى مصر والتى تشغل بال المشترين من الخارج والإجابة عليها على موقع الوزارة على صفحة الفيس بوك مؤكدة اهتمامها بهذا الملف الحيوى وتقدم له كل الدعم بالإضافة إلى اقتراحها أن تشمل هذه المعارض حلقات نقاش على هامش المعرض يتم خلالها عرض كل الفرص الاستثمارية والمنتجات العقارية المتاحة فى مصر .