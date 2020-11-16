«أكام» تدرس تنفيذ مشروعات سياحية بالساحل الشمالى والمنصورة الجديدة

تدرس شركة أكام للتطوير العقارى تنفيذ مشروع جديد بمنطقة الساحل الشمالى، وتحديداً فى مدينة العلمين الجديدة، بجانب توجهها للاستثمار فى مدينة المنصورة الجديدة، فى إطار خطتها التوسعية بالسوق المصرية.

وقال إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة أكام” للتطوير العقارى، إنها تعد من أوائل الشركات العقارية التى تمتلك مشروعين بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهما مشروع سيناريو والمشروع الجديد “سين 7” بمنطقة “R7”.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المشروع الجديد يعتبر أول كمباوند رياضى، ويتم تنفيذه على 4 مراحل باستثمارات 210 ملايين جنيه فى 2020، وحوالي500 مليون جنيه للمرحلة الثانية فى 2021.

وأشار إلى أن حجم المبيعات المستهدفة تقدر بحوالى 5 مليارات جنيه، لافتاً إلى أنه تم استهداف مبيعات بحوالى 375 مليون جنيه بعد عودة النشاط عقب توقفه جراء جائحة فيروس كورونا، واستطاعت الشركة تحقيق مبيعات تقدر بحوالي225 مليون جنيه خلال أكتوبر الماضى.

وأوضح أن المشروع يتضمن أفكار جديدة للعملاء بغض النظر عن تقديم عروض بيعية، مع الوضع فى الاعتبار تقديم منتج يلبى متطلبات البيت والأسر المصرية، خاصة فيما يتعلق بمتابعة الأنشطة الرياضية لأبنائها.

وتابع: فكرة الكمباوند بالكامل عبارة عن نادى، وتم إنشاء المبانى داخله، وبالتالى فإن جميع الأكاديميات الرياضية متاحة داخل المشروع، بحيث لا تحتاج الأسرة للبحث عن أكاديميات بالخارج وإهدار وقت وجهد.

وأضاف أنه تم تصميم الكومباوند بطريق واحد حوله بدون شوارع داخلية، حتى يتمكن الأبناء من التحرك بحرية دون وجود سيارات، بالإضافة إلى تصميم «أبلكيشن» يمكن الأسر من متابعة أبناءها فى كل وقت، سواء فى التمرين أو بعده، وخلال عودتهم من الأكاديمية.

وأفاد العضو المنتدب لشركة أكام، بأنها تعد أول كيان فى مصر تمكن من تنفيذ وحدات سكنية على مساحة 159 متراً تضم 3 غرف نوم، و3 حمام، و2 تراس وريسيبشن، بالإضافة إلى ليفنج روم.

إدريس: طرح 3 مراحل فى «سيناريو العاصمة» بمبيعات 3.2 مليار حنيه وإرجاء الرابعة

وعلى جانب أخر أوضح العضو المنتدب لشركة أكام للتطوير العقارى، أنه تم الانتهاء من المراحل الثلاثة لمشروع سيناريو بالعاصمة الجديدة، محققاً مبيعات تقدر بحوالى 3.2 مليار جنيه، وتم إرجاء مرحلته الرابعة.

وأشار إلى أن شركته تمتلك محفظة أراض تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، لافتا إلى أن حجم المبيعات فى مشروع سين 7 نحو 225 مليون خلال أكتوبر الماضى.

كما أوضح أن أكام تقوم حالياً بدراسة تنفيذ مشروع جديد بمنطقة الساحل الشمالى، وتحديداً فى مدينة العلمين الجديدة، لافتا إلى أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، وكذلك هناك توجه للاستثمار فى مدينة المنصورة الجديدة.

وأكد العضو المنتدب لشركة أكام العقارية، أن القطاع العقارى بدأ فى التعافى عقب توقفه جراء جائحة فيروس كورونا، وسيبدأ عام 2021 بنشاط لافت.

وقال إن الدولة أصبحت ذات فكر يتميز بتنوع تنمية المشروعات، وهو ما اتضح من خلال آلياتها فى طرح الأراضى.