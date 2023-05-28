أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج

وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة سوهاج، وذلك بحضور اللواء أح أشرف فارس مدير الأكاديمية، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية، وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

يهدف البرتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومى المصرى.

كما يستهدف التعاون المشترك والإستعانة بالخبرات بين الجانبين فى الموضوعات المرتبطة بالبحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية.