أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكولات تعاون مع جامعتي الأزهر ودمنهور

وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكولات تعاون مع جامعة دمنهور وكلية الزراعة جامعة الأزهر والتى تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية بين الطرفين والاستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الزيارات والتعاون فى مجالات البحث العلمى والمعرفة، واستضافة قيادات ومستشارى الأكاديمية لعقد عدد من اللقاءات المفتوحة لطلبة الجامعات، وكذا إتاحة محتويات المكتبات العلمية للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات المختلفة التى تهم الباحثين من الجانبين.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية المختلفة

قام بتوقيع البروتوكولات اللواء أ ح أشرف محمد فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا و أ.د عبد الحميد السيد القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور و أ.د جمال عبد ربه عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى جامعتى الأزهر ودمنهور.