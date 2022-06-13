أكاديمية «مصر للطيران» للتدريب تنجح في تجديد شهادة الإيكاو «TRAINAIR PLUS»

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في اجتياز تفتيش منظمة الطيران المدني العالمي ICAO وتجديد شهادة الأكاديمية كعضو كامل ببرنامج TRAINAIR PLUS، وهو برنامج تم إنشاؤه وتطويره بواسطة منظومة Global Aviation Training GAT) ) التابعة للإيكاو، حيث يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة وتطوير البرامج التدريبية من خلال التزام الأعضاء فى البرنامج بتطبيق منهجية قياسية لتطوير البرامج التدريبية المعتمدة علي المهارة Competency Based Training وإمكانية مشاركة تلك البرامج بين مختلف الأعضاء من خلال شبكة تعاون علي مستوي العالم، إلي جانب إتاحة الفرصة للأعضاء لاستضافة البرامج التدريبية المطورة بواسطة منظمة الإيكاو

ويسهم تجديد أكاديمية مصر للطيران للتدريب لهذا الاعتماد الدولى فى تواجد قوي لها علي الساحة العالمية، حيث يضمن مستوي قياسي للخدمة المقدمة بواسطة الأكاديمية والمتمثلة في برامج تدريبية معتمدة دولياً تساهم في فتح أسواق جديدة لتقديم هذه البرامج عالمياً، كما يعزز دور مصر للطيران في الحفاظ علي أمن وسلامة صناعة الطيران من خلال تدريب الكوادر سواء محلياً أو لعملائنا بالشرق الأوسط وأفريقيا، أو من خلال جذب عملاء جدد دولياً.

وقد أشاد مفتش الإيكاو بالجهود المبذولة في الإعداد للتفتيش من قبل إدارة الأكاديمية، كما أثني علي خطط الأكاديمية المستقبلية في إطار التعاون مع المنظمة.