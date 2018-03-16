أكاديمية مصر للطيران تنجح في تجديد اعتماد المعهد القومي للجودة

دعاء محمود هنأ صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكاديمية مصر للطيران للتدريب لنجاحها في تجديد شهادة الجودة من المعهد القومي للجودة التابع لوزارة التجارة والصناعة، مشجعًا العاملين بها على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاتقان في العمل…

دعاء محمود

هنأ صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكاديمية مصر للطيران للتدريب لنجاحها في تجديد شهادة الجودة من المعهد القومي للجودة التابع لوزارة التجارة والصناعة، مشجعًا العاملين بها على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاتقان في العمل الذي يؤدي إلى رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الأكاديمية لعملائها على كافة المستويات.

وفي السياق ذاته، صرح الطيار عبد الهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بأن الأكاديمية تسعى دائمًا إلى نشر ثقافة وأنشطة ومفاهيم الجودة وتحسين معايير الأداء بما يؤهلها لتنافس أفضل الكيانات الدولية، ولهذا جاء تجديد شهادة المعهد لتقديم خدمات التدريب في مجال نظم الجودة ISO 90001 ونظم إدارة سلامة الغذاء ISO 22000، وأضيفت إليهما مجال إدارة البيئة ISO 14001 مما يعد هدفًا جديدًا أحرزته الأكاديمية في هذا الإطار.