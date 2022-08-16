«أكاديمية مصر للطيران» تتيح خدمات «فوري» عبر بوابتها الإلكترونية

أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب تعاونها مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فى إتاحة خدمات الشركة على البوابة الإلكترونية للأكاديمية لتعدد نظم الدفع بالأكاديمية وخاصة الدفع الإلكتروني عبر قنوات فوري المختلفة وهي أكثر من 285 ألف نقطة بيع”POS”، إلى جانب تطبيق myFawry والمحافظ البنكية.

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران أن الشركة الوطنية تحرص دائماً على تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة من أجل إتاحة وتوفير حلول سهلة ويسيرة للعملاء، تنفيذاً لخطة الشركة التى وضعتها فى مقدمة أولويتها وهى التوسع فى تقديم خدماتها الرقمية تماشياً مع زيادة ترددات الشركة إلى العديد من نقاطها حول العالم.

وأعرب الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس الأكاديمية عن سعادته بهذا التعاون الجديد مضيفاً أن هذا ليس بالتعاون الأول مع كيان كبير كشركة فورى، والتى تتميز بخبرة كبيرة وكوادر بشرية على أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية.

ومن جانبه، أعرب حسام عزالدين ا‏لرئيس التنفيذي للقطاع التجارى بشركة فوري عن سعادته بهذه الشراكة مع مصرللطيران، مشيراً إلى أن الشركة جمعت عقولاً شابة من المتخصصين الموهوبين الذين التزموا ببناء تكنولوجيا على مستوى عالمي من الجودة وأمن المعلومات وسهولة الاستخدام.