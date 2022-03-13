أكاديمية مصرية تحاضر عن الفنون المعاصرة وارتباطها بالتكنولوجيا في إيطاليا

عادت مؤخرا الدكتورة سارة عبد ربه Sara A. Abdoh، الأستاذة بقسم النحت والتشكيل المعماري والترميم بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها والمحكم الدولي لأبحاث علمية بمؤسسات بحثية وجامعات عالمية- من إيطاليا بعد فوزها بمنحة دراسية لتحاضر بأكاديمية الفنون العريقة accademia belle d’arte italy بمدينة فلورنسا وأقدم جامعة إيطالية لعمل بحث في تاريخ الفن المعاصر والتكنولوجيا بصفتها أكاديمية ومؤرخة الفن الوحيدة من مصر التي تنال هذه الجائزة الفريدة التي أهدتها لها السفارة الإيطالية بمصر بالتعاون مع مؤسسة التنمية المستدامة بروما.

ودرست الدكتورة سارة عبد ربه Sara A. Abdoh بأكاديمية الفنون الإيطالية لمدة 3 شهور باعتبارها أكاديمية بفضل أبحاثها العالمية المبتكرة بمجال النحت.

واستهدفت Sara من دراستها بالمنحة المجانية للدراسة بأكاديمية الفنون بإيطاليا تطوير وإثراء تعليم الفنون المعاصرة بمصر وارتباطها بالتكنولوجيا الحديثة.

وتعد “عبد ربه” أول مؤرخة فن مصرية تفوز بجائزة من أكاديمية الفنون العريقة accademia belle d’arte italy بمدينة فلورنسا الإيطالية.

سارة عبد ربه مؤرخة الفن المصرية تنال منحة في إيطاليا وتحاضر في أعرق أكاديمية

وقامت عبد ربه بعمل بحث بأقدم جامعة إيطالية في تاريخ الفن المعاصر والتكنولوجيا بصفتها مؤرخة الفن الوحيدة من مصر.

وأهدت أقدم أكاديمية فنون في إيطاليا للدكتورة سارة دعوة للدراسة فيها لشهرتها كمحكم دولي لأبحاث علمية بمؤسسات بحثية وجامعات عالمية.

وتشمل الجائزة التي فازت بها سارة عبد ربه تحمل جميع التكاليف المالية اللازمة للحياة فى إيطاليا ومنها المصروفات الدراسية والحياتية.

وتمنح الجائزة سارة أيضا أي نفقات تطلبها أثناء الدراسة وكذلك النقود المطلوبة للسكن و التنقل والترفيه ومتكاليف الحياة الأخرى.

واستطاعت الفنانة المصرية Sara A. Abdoh، أن تفوز بالجائزة الإيطالية بعد أن نشرت أبحاثها العلمية لتاريخ الفن المصرى القديم واليهودي.

ونشرت سارة هذه الأبحاث العلمية المفاجئة لعالم الفن في جامعتى هارفارد وستانفورد أكبر جامعتين في الولايات المتحدة وفي العالم كله.

نشر أبحاث الفنانة والمؤرخة المصرية فى مجلة ايطالية

وتعرفت السفارة الإيطالية على د.سارة عبد ربه بعد أن نشرت مجلة ديزيناري كون DISEGNARECON الإيطالية النصف سنوية المتخصصة بالفن المعمارى.

وأشادت المجلة الإيطالية ببحث الفنانة المصرية Sara A. Abdoh، التى تناولت فيه الرموز الفرعونية وأشكال من الحضارة المصرية القديمة.

واكتشفت سارة عبد ربه Sara A. Abdoh هذه المعايد بإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وحتى أستراليا وغيرها من دول أوروبا.

وتعد سارة أول باحثة مصرية فى الفنون النحتية تكتشف خلاقة اليهود بالآثار الفرعونية وافتتانهم باقتباس الرموز الهيروغليفية والديانة المصرية القديمة.

ومدحت المجلة الإيطالية البحث العالمي الفريد من نوعه الذى ابتكرته د. سارة أول أستاذة أكاديمية تكتشف علاقة المعابد اليهودية والماسونية بالحضارة المصرية الفرعونية القديمة.

ونشرت المجلة الإيطالية بحث سارة عبد ربه Sara A. Abdoh المكتوب باللغة الإنجليزية ووضعت صورتها وتعريفا لتخصصها ودراساتها وشهاداتها.