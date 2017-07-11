أكاديمية مصرللطيران للتدريب تستضيف خبيرا دوليا

هاجر عمراننظمت أكاديمية مصرللطيران للتدريب صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية، ندوة تعريفية بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في صناعة الطيران"، بحضور الخبير الدولي الدكتور هاني مصطفى، مدير برامج الطيران والفضاء بالجامعات الكندية وكبير باحثي مصانع محركات الطائرات، وأحد علماء مصر بالخار



هاجر عمران

نظمت أكاديمية مصرللطيران للتدريب صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية، ندوة تعريفية بعنوان “الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في صناعة الطيران”، بحضور الخبير الدولي الدكتور هاني مصطفى، مدير برامج الطيران والفضاء بالجامعات الكندية وكبير باحثي مصانع محركات الطائرات، وأحد علماء مصر بالخارج.

ووفق بيان نشرته الشركة اليوم، حضر الندوة الطيار محمد منار رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب، وعدد كبير من العاملين بالشركة والباحثين المتخصصين في هذا المجال.

وألقي الدكتور هاني مصطفى، محاضرة حول الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها فى صناعة الطيران، وتطرق إلي بدايات التكنولوجيا الصناعية في أوروبا وأمريكا وكندا وكيفية نقل هذه الخبرات إلى الكوادر الهندسية والفنية في مجال صناعة النقل الجوي.

وتناول التحديات التي تواجه صناعة الطيران المدني والحلول اللازمة لمواجهتها، مشيدا بالإمكانيات والأجهزة التدريبية الموجودة بأكاديمية مصرللطيران للتدريب في مختلف تخصصات الطيران وكذلك الإمكانات الموجودة بشركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية .