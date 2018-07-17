أكاديمية غبور للسيارات تستقبل 10 آلاف متدرب في 7 سنوات

المال- خاصاستقبلت أكاديمية غبور نحو 10 آلاف متدرب منذ انطلاقها عام 2011 في إطار مشاركتها بتنمية المهارات المهنية بصناعة السيارات.وتقدم الأكاديمية غبور التابعة لمجموعة جي بي غبور أوتو أكثر من 100 يوم تدريب شهريًا، إلى جانب دورات تتنوع ما بين التدريب على الأسس الفنية للصيانة، وتدريبات خاصة بمهارات

المال- خاص

استقبلت أكاديمية غبور نحو 10 آلاف متدرب منذ انطلاقها عام 2011 في إطار مشاركتها بتنمية المهارات المهنية بصناعة السيارات.

وتقدم الأكاديمية غبور التابعة لمجموعة جي بي غبور أوتو أكثر من 100 يوم تدريب شهريًا، إلى جانب دورات تتنوع ما بين التدريب على الأسس الفنية للصيانة، وتدريبات خاصة بمهارات العمل والإدارة؛ وفق بيان للشركة.

وأعلنت الأكاديمية عن برامجها التدريبية في فنيات صيانة السيارات وكهرباء المحركات وأجزائها وأنواع اللحام بالإضافة إلى بعض الدورات الأخرى المتعلقة بالمبيعات والأعمال وإدارتها والتي أصبحت متاحة لكل العاملين بمجالات تصنيع وصيانة السيارات وقطاعات الأعمال المختلفة. حيث تم فتح باب التسجيل بالأكاديمية للجمهور العام.

ويأتي فتح باب الالتحاق بأكاديمية غبور للجمهور العام من العاملين في مجالات الصناعة والاستثمار في إطار رؤية مجموعة جي بي غبور أوتو لدفع التقدم في مجالات الصناعة بوجه عام وصيانة السيارات بوجه خاص وخبرتها الرائدة في هذه القطاعات والتي تسعى لتعميم الاستفادة بها دون الاقتصار على العاملين بالشركة وفقا للبيان.

وتعد أكاديمية غبور ثمرة جهد وتعاون مشترك بين شركة جي بي غبور أوتو وشركة اس أي اس الألمانية الرائدة في مجال التدريب الفني.