أكاديمية صيدليات العزبي تكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية وتمنحهم دورة تدريبية

كرمت أكاديمية صيدليات العزبي، أوائل الثانوية العامة والأزهرية، تقديرًا لمجهودهم وتفوقهم خلال العام الدراسي الحالي، كما خصصت دورة تدريبية لهم علاوة على منحهم هدايا خلال الاحتفالية.

وـشاد الدكتور أحمد الساداتى، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي بدور أسر الطلاب الذين لهم دور أساسي في نجاح الطلاب.

موضحا أن أوائل الثانوية العامة والأزهرية، خاصة من شعبة علمي علوم، حصلوا جميعًا على المركز الأول مكرر بمجموعة 100٪، وهو إنجاز كبير يعكس مستقبلا مشرقا لوطننا مصر.

بدوره، أثنى الدكتور أحمد الشافعي، المستشار العلمي ومدير إدارة المكتب العلمي والتدريب لصيدليات العزبي، على الإنجاز الكبير الذي حققه أوائل الثانوية العامة والأزهرية هذا العام، مؤكدا أنهم نموذج مشرف للشباب المصري الطموح الذي يشق طريقه نحو النجاح وخدمة الوطن.

وأعلن د.الشافعي، خلال كلمته بالاحتفالية، عن تخصيص أكاديمية العزبي دورة تدريبية للطلبة والطالبات أوائل الثانوية العامة والأزهرية، لتأهيلهم بالالتحاق بالكليات العلمية ودعمهم على مختلف المستويات.

وأكد د.الشافعي، أن أكاديمية العزبي مستعدة لتقديم كامل الدعم للأوائل والمتفوقين، وستفتح أبوابها لهم في أي وقت وتحت أي ظرف للاستفادة من خبرات القائمين عليها.

في سياق متصل، احتفلت صيدليات العزبي، الخميس الماضي، بتخريج الدفعة الثانية من الصيادلة الاستشاريين وتكريم الناجحين في البرنامج التأهيلي لصيادلة الاستشارات الدوائية بالمكتب العلمي والتدريب بصيدليات العزبي ليتم إلحاقهم بزملائهم (من الدفعة الأولى) بفريق الاستشارات الدوائية بمركز خدمة العملاء.

وأوضح د.الشافعي، أن فكرة وجود صيادلة استشاريين لديهم القدرة على التعامل بشكل مختلف مع أغلب الحالات المرضية واستفسارات العملاء والزملاء في الفريق الطبي، نشأت من إيمان صيدلية العزبي بضرورة تطور مهنة الصيدلة المجتمعية وإبراز الصورة الحقيقية للصيدلي الواعي والمتطور والمطلع على أحدث المعلومات والقادر على تقديم أفضل خدمة صحية وهو مستمد من رؤية صيدلية العزبي “أن نصبح كياناً رائداً للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن نحتفظ بمكانتنا باعتبارنا أهم شريك لعملائنا نحو صحة أفضل، من خلال تقديم أكبر مجموعة من الخدمات المتنوعة فائقة الجودة، ومواصلة النهوض والارتقاء بمهنة الصيدلة”.

وقال الدكتور يحيى زكريا، مدير أول إدارة المكتب العلمي والتدريب بصيدليات العزبي، إنه تم خلال الدورة، تدريب الفريق على الأنواع المختلفة للمصادر العلمية ومستوي الثقة في كل نوع وطرق البحث المختلفة و تقييم المعلومات وعرضها للعميل بعد إضافة الجانب التطبيقي، مع كيفية التعامل مع استشارات العملاء للحالات التي لا تحتاج الرجوع للطبيب وتوفير النصح له وترشيح منتجات لا تطلب وجود وصفة طبية (OTC ) أو توجيهه الي التخصص الطبي المناسب اذا استدعي الأمر.

وأضاف زكريا، ان الدورة التدريبية تضمنت التعامل مع استشارات العملاء الخاصة بمنتجات العناية بالبشرة والشعر والأم والطفل و كيفية ترشيح المنتجات المناسبة للعميل بصورة علمية صحيحة و موثقة، وتقديم النصح للحالات الحرجة مثل حالات التسمم و الحروق و الحالات الطبية الحرجة من التعامل الأولي و سرعة توجيه العميل لاقرب مستشفي او مراكز متخصصة.

وأشار زكريا ، الي انه قسم الاستشارات العلمية والدعم المعلوماتي بإدارة المكتب العلمي والتدريب لصيدلية العزبي يقوم بمراقبة مكالمات الفريق دورياً لضمان جودة المعلومة المقدمة للعميل كما يقوم بمتابعة احتياجاتهم التدريبية ودراسة كيفية تطويرها وإمدادهم بكل مستجد في مجال الصيدلة من منتجات و مستجدات علمية وضمان التدريب المستمر للفريق.