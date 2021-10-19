أكاديمية رواد النيل تفتح باب التقديم لمساعدة شركات الحلول التكنولوجية الناشئة فى تصدير خدماتها

للدورة الثانية لمسرعة الأعمال للحصول على برنامج تدريب مكثف لمدة 6 أشهر لمساعدة الشركات الناشئة العاملة في مجال الحلول والمنتجات التكنولوجية على التوسع والانتشار عالميا

أعلنت أكاديمية رواد النيل التابعة لمبادرة رواد النيل، فتح باب التقديم بالأكاديمية للدورة الثانية لمسرعة الأعمال للحصول على برنامج تدريب مكثف لمدة 6 أشهر لمساعدة الشركات الناشئة العاملة في مجال الحلول والمنتجات التكنولوجية على التوسع والانتشار عالميا.

وقالت دينا خضر مدير أكايديمية رواد النيل، إن باب التقديم مفتوح أمام الشركات حتى نهاية أكتوبر الجاري، على أن تبدأ الدورة التدريبية – التي يرعاها بنك إتش إس بي سي مصر – مطلع نوفمبر المقبل.

حيث تستهدف الشركات المصرية التي لها تواجد بالسوق من عامين فأكثر ويشترط أن تكون الشركات مسجلة وفقا للقوانين ومؤسسيها مصريين الجنسية.

وأضافت أن أكاديمية رواد النيل ستساعد الشركات التي ستحظى بالمشاركة في فعاليات الدورة التدريبية على فرص مناسبة لتصدير منتجاتهم.

كما ستتيح لهم الالتقاء بكبار المستثمرين ورواد الأعمال الناجحين وخبراء الصناعة والشركاء المحتلمين في مجالهم، فضلا عن تقديم الدعم والإرشاد.

وأوضحت مدير أكاديمية رواد النيل، أن برنامج الدورة التدريبية سيساعد أصحاب المشروعات على تطوير مهاراتهم وتحسين منتجاتهم وقدراتهم على الابتكار والقيادة، ما سينعكس على فرص الشركة التوسعية والاستثمارية، مشيرة إلى أن أنه يمكن لاصحاب الشركات التقديم من خلال موقع مبادرة رواد النيل :https://np.eg/academy.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي ينقسم إلى 6 أقسام رئيسية هي : التطوير المؤسسي واستراتيجيات النمو وإدارة النمو والإدارة المالية للمشروعات وإدارة الإستثمار، بالإضافة إلى تدويل النشاط ومساعدته على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وكانت مبادرة رواد النيل قد أطلقت في يوليو من العام الماضي أكاديمية رواد النيل للتدريب ويمولها بنك HSBC، لتكون بمثابة مسرعة أعمال لمساعدة الشباب وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة على التوسع والنمو محليا وخارجيا، وتقدم برامجها التدريبية ” مجانا” لأصحاب المشروعات.