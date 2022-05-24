أكاديمية النقل البحرى توقع مذكرة تفاهم مع رابطة المرأة العربية لتعزيز دورها في القطاع

وقع كلٌ من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورابطة المرأة العربية في القطاع البحري (AWIMA) مذكرة تفاهم لبحث فرص مشاركة المرأة في القطاع الأكاديمي بهدف دعم وتعزيز القطاع البحري الإقليمي.

وتأتي الاتفاقية انسجامًا مع جهود المنظمة البحرية الدولية لتحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع البحري على مستوى العالم والهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمعني بتحقيق المساواة بين الجنسين.

وقع مذكرة التفاهم سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، ورئيسة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

نشأة (AWIMA)

نشأت رابطة المرأة العربية فى القطاع البحرى البحرى (AWIMA) خلال إنعقاد المنظمة البحرية الدولية مؤتمر المرأة العربية عام 2017 وقامت المنظمة البحرية الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتوفير الدعم التقنى وصياغه مشروع القرار الخاص بأنشاء الرابطة والذى تم تبنيه والعمل علية واتفق على أن يكون مقر الأمانة العامة لرابطة المرأة العربية فى القطاع البحرى مقراً دائماً فى دولة من الدول العربية وعرضت الأكاديمية العربية بصفتها ممثلاً لجميع الدول العربية أن تقوم باستضافة الأمانة العامة أستضافة دائمة وعلى أن يكون مديرة الأمانة عضواً دائماً وثابت فى المجلس التنفيذى الحاكم للرابطة على أن يتم انتخابات سنوية لاختيار رئيس الرابطة وباقى أعضاء لمجلس.