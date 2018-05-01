أكاديمية النقل البحري توقع اتفاقية لتطوير العلاقات مع شركات الملاحية اليونانية

معتز محمود وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الثلاثاء الموافق 1 مايو 2018 إتفاقية تعاون ثلاثية مع شركة ARI – اليونانية وشركة سما للخدمات البترولية والبحرية . وتم ذلك التوقيع بمقر الأكاديمية في القرية الذكية ،بحضور بحضور الأستاذ…



معتز محمود

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الثلاثاء الموافق 1 مايو 2018 إتفاقية تعاون ثلاثية مع شركة ARI – اليونانية وشركة سما للخدمات البترولية والبحرية .

وتم ذلك التوقيع بمقر الأكاديمية في القرية الذكية ،بحضور بحضور الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية وراكيش باهتيا نائب رئيس مؤسسة ARI ، المحاسب كمال أشرف غنيم المدير التنفيذى لشركة سما للخدمات البترولية والبحرية.

واتفق الأطراف الموقعة على الإتفاقية علي تقوم شركة ARI وشركة سما للخدمات البترولية والبحرية بتوريد أجهزة المحاكيات البحرية ببرنامج الأكاديمية البحرى باليونان، وذلك بناءاً على طلب الطرف اليونانى لرفع جودة التعليم ببرنامج الأكاديمية باليونان وأًسوةً بالأكاديمية في الإسكندرية.

وتهدف الإتفاقية الي تنمية وتعزيز التعاون المشترك مع دولة اليونان ممثلة في جامعاتها وشركاتها الملاحية وذلك للاستفادة من الإمكانيات المشتركة بين الجانبين وتطوير العلاقات مع الشركات الملاحية اليونانية من أجل تنمية فرص التدريب والتشغيل على ظهر السفن اليونانية امتدادا لتوقيع بروتوكول تعاون مابين الأكاديمية وكلية City Unity باليونان – التى تعد أحد أفضل الكليات الخاصة باليونان بالإضافة إلى إنتشارها ووجود فرع لها بقبرص.

وصرح الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأن هذه الاتفاقية تأتي اليوم استمرارًا لسلسلة الاتفاقيات مع والتعاون مع دولة اليونان وستمتد الي قبرص حرصا من الأكاديمية على تقديم خدمات مميزة وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة ، وانطلاقًا من رغبتنا في تفعيل الشراكة وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا مع وتوفير فرص التدريب بكبرى شركات الملاحة في العالم.

و أضاف “عبد الغفار ” الأكاديمية استطاعت مواكبة الإيقاع العالمي السريع في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي و ان تبحر في اعماق العلم والمعرفة لتفيض علي الآلاف من خريجيها من شتي انحاء الوطن العربي و كل من ينتمي اليها بأحدث الوسائل العلمية الحديثة في شتي المجالات .

وأكد أن الاكاديمية حققت خطوة غير مسبوقة فى عام 2017 بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة City Unity بأثينا اليونان ، حيث تقوم كلية النقل البحري و التكنولوجيا بتقديم برامجها بالجامعة اليونانية ، بعد أن تم إعتمادها من المجلس الاعلي للتعليم باليونان، و هو ما يسمح للخريجين من هذه الجامعة بالحصول علي درجة البكالوريوس معتمدة من أكثر من جهة دولية لتدخل بعد اعتمادها من الاتحاد الاوروبى في مجال التعليم و التدريب البحري.