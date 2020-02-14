أكاديمية النقل البحري ببورسعيد تشارك ببحث حول «رأس المال البشري» بمؤتمر «مارلوج 9»

تشارك الدكتورة أمل عصفور الرئيس الأكاديمي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع بورسعيد، بورقة عمل بحثية حول «دور رأس المال البشري ودوره فى زيادة القدرات التنافسية للموانئ المصرية» بمؤتمر الأكاديمية السنوي التاسع المقرر عقده مارس المقبل “مارلوج 9”. الدكتوره امل عصفور العميد الاكاديمي والدكتوره ساميه شاكر مدير مجمع صناعة بورسعيد

وأكدت عصفور فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش تصفيات مسابقة مصر الثالثة للمهارات التى جرت فعالياتها بفرع بورسعيد ، أن العنصر البشري من أهم العوامل التى تؤدي إلى تحقيق رضا العميل ورفع كفاءة الأداء فى ظل ما تشهده الموانئ المصرية من منافسة فى نشاط النقل البحري.

ولفتت رئيس فرع الأكاديمية ببورسعيد إلى اهتمام الفرع بتدريب طلابه فى مجالات العمل الميداني المرتبط بأنشطة النقل البحري، خاصة التعرف على منظومة سلاسل الإمداد وارتباطها بالنشاط اللوجستي، وكذلك التعرف عن قرب على مفاهيم ومصطلحات النشاط الملاحي والتعامل مع السفينة كمجتمع متحرك فى المياه.

وأشارت إلى بدء تنظيم دورات صيفية للطلبة من خلال وحدة برامج خدمة المجتمع، وإتاحتها للطلبة بأسعار مخفضة والتركيز على مشاركة الطلاب بالمشروعات المجتمعية.

ولفتت عصفور الى تميز طلاب الاكاديمية وحصولهم على كثير من الجوائز الدولية اخرها قسم هندسة العماره ، كما اننا نهتم ببناء السيرة الذاتيه للطالب وترشيح الخريجين لسوق العمل وفقا لمواصفات الوظائف التى يتم الاعلان عنها

تقديم موعد مسابقة مصر الثالثه للمهارات

من ناحية اخرى، اكدت الدكتورة سامية كامل مدير مجمع خدمة الصناعة التابع للاكاديمية انتهاء مرحلة التصفيات الخاصة بمسابقة مصر الثالثة للمهارات، التى أدارها الدكتور عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية وتحظي بدعم مجموعة كبيرة من الرعاة والداعمين فى شتى المجالات المتعلقة بالصناعة.

وقالت إنه تقرر تقديم موعد إجراء المسابقة من 15 ابريل الى 7 ابريل بناء على رغبة الرعاة بمجمع الصناعه بالاسكندرية.