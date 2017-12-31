أكاديمية النقل البحرى تدرب 1200 شاب على أعمال تشغيل السفن

أمانى العزازىبدأت محافظة بورسعيد استقبال طلبات الشباب المتقدم للالتحاق ببرنامج التدريب من أجل التشغيل الذى أعلنت عنه المحافظة قبل شهر.وقالت الدكتورة أمل عصفور، عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن بروتوكولا تم توقيعه بين المحافظة والأكاديمي

أمانى العزازى

بدأت محافظة بورسعيد استقبال طلبات الشباب المتقدم للالتحاق ببرنامج التدريب من أجل التشغيل الذى أعلنت عنه المحافظة قبل شهر.

وقالت الدكتورة أمل عصفور، عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إن بروتوكولا تم توقيعه بين المحافظة والأكاديمية بهدف تدريب الشباب من أبناء المحافظة على نوعية الوظائف المطلوبة للعمل بالمشروعات الجديدة، وفقا للدراسة التى أعدتها الأكاديمية بحصر احتياجات المشروعات المزمع طرحها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفتت عصفور أن اللجنة المشكلة من الأكاديميه برئاسة الدكتور محمد على رئيس فرع الأكاديمية ببورسعيد ستتولى إعداد البرنامج التدريبى للشباب المتقدم وتوزيعه وفقا للتخصص ليتناسب مع احتياجات الوظائف المطلوبة.

وحددت عصفور وظائف اللوجستيات وأعمال الموانئ وتستيف وصيانة الحاويات وتشغيل الأوناش، وتشغيل السفن مجالات لتدريب الشباب، ويستغرق مدة التدريب الذى سيتم داخل مقر الأكاديمية ببورسعيد خمسة أيام لكل تخصص فى حين يتم التدريب العملى بمقر معهد تدريب.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أعلن قبل شهر عن منحة تدريبية لعدد 1200 شاب من أبناء بورسعيد يتقاضى المتدرب خلالها حافز مادى من موازنة المحافظه لضمان جدية التدريب، كما أعلن عن تشكيل لجنة فنية تضم متخصصين من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لاختيار الشباب وتوزيعهم وفق برنامج يستهدف تحقيق المواءمة بين طبيعة المؤهل الدراسى واحتياجات الوظائف المطلوبة استعدادا لتأهيلهم لتلبية احتياجات الشركات المزمع تقدمها للاستثمار بالمنطقة.