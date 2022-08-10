«أكاديمية الفنون» تفتح باب التقديم لقبول دفعات جديدة بمعاهدها الأسبوع المقبل

قررت أكاديمية الفنون فتح أبواب التقديم لقبول دفعات جديدة للعام الجامعي 2022-2023، بجميع معاهدها الثمانية خلال الأسبوع المقبل في فرعيها بالجيزة والإسكندرية.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، إن مجلس “الأكاديمية” انتهى من وضع شروط القبول بمعاهد الأكاديمية والتي سوف يتم الإعلان عنها في غضون الساعات القليلة القادمة، منوهه إلى أنه تم مراعاة الأبناء الموهوبين من ذوي الهمم للانضمام إلى الأكاديمية.

وأضافت فى بيان اليوم، أنه تم تفعيل منظومة القبول الإلكترونية وتدريب العاملين بالأكاديمية خلال الفترة الماضية على تلك المنظومة الجديدة، والتى يتم تفعيلها لأول مرة داخل الأكاديمية وذلك لمرحلة البكالوريوس.

وأكدت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن تيسير عملية التقديم على الطلاب خاصة القاطنين بالمحافظات الأخرى، بهدف إتاحة الفرصة أمام جميع المتقدمين بشكل متساوٍ، إذ تم تخصيص أرقام تليفون لكل معهد للرد على أي استفسار يخص شروط الالتحاق والتقديم.

الدكتورة غادة جبارة

يذكر أن أكاديمية الفنون هى أول مؤسسة تعليمية متفردة فى تدريس الفنون التعبيرية بكل صورها وتهدف إلى الرقى بالفن وذلك من خلال خلق أجيال فنية واعدة وموهوبة.

أكاديمية الفنون

كما تضم الأكاديمية ثمانية معاهد وهي ( المعهد العالى للفنون المسرحية ، المعهد العالى للسينما ، المعهد العالى للموسيقى العربية ، المعهد العالى لموسيقى الكونسرفتوار ، المعهد العالى للباليه، والمعهد العالى للفنون الشعبية ، المعهد العالى للنقد الفنى ، المعهد العالي لفنون الطفل ).

بالإضافة إلى مدارس ثقافيه تقبل الأطفال فى المرحلة الابتدائية وهى مدرسة الباليه ، ومدرسة الكونسرفاتوار وهناك مدرسة الموسيقى العربية ويقبل فيها الطلاب بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية، كما تضم الأكاديمية أيضا فى حرمها مدرسة التكنولوجيا التطبيقية وهى أول مدرسة تستهدف تخريج فنيين متخصصين فى المجالات الفنية .