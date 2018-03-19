أكاديمية العلوم والتكنولوجيا توقع 8 اتفاقيات تعاون لتدريب وتأهيل الكوادر

معتز محمود:

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ممثله فى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية 8 اتفاقيات تعاون مشترك لتدريب وتأهيل الكوادر .

ووقعت تلك الإتفاقيات على هامش أجتماعات مجلس الأكاديمية الأستشارى للصناعة وتضمنت:

أولى تلك الاتفاقيات- إتفاقية تعاون مع شركة المنتزة للسياحة والاستثمار وذلك فيما يتعلق بمجال الأستشارات وذلك بحضور اللواء احمد المخزنجى ممثلاً عن الشركة

2- إتفاقية تعاون مع -شركة البتروكيماويات المصرية ممثله كيميائي جابر احمد حسن

3- إتفاقية تعاون مع الشركة المصرية لانتاج الايثيليين (اسيدكو) ممثله كيميائي عبد المجيد حجازي

4- إتفاقية تعاون مع شركة العامرية لتكرير البترول ممثله الكيميائي علي بدر

5-إتفاقية تعاون مع شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك) يمثلها عمر مصطفي

6-إتفاقية تعاون مع مؤسسة عبد الرزاق المدني للاستشارات العقارية بالسعودية يمثلها المهندس عبد الرزاق المدني

7- إتفاقية تعاون مع مجموعة مالتبلز للاستثمار والتدريب تمثلها مريم شريف

8- إتفاقية تعاون مع جامعة شريدن كندا يمثلها د مايكل الكوت

– وأقيم على هامش أجتماعات مجلس الأكاديمية لأستشارات الصناعة ملتقى لتوظيف خريجيى الأكاديمية بالتعاون مع مجموعة من كبرى الشركات وذلك فى إطار حرص الأكاديمية العربية على مستقبل ابناؤها الخريجيين .

– فى الوقت نفسه حرص الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية على تفقد وزيارة عدد من الكليات حيث أستمع الى عروض الطلاب لبعض مشروعات التخرج وذلك فى إطار حرصه الدائم على تشجيع وتحفيز أبناؤه الطلاب.