أكاديمية العلوم والتكنولوجيا تحتفى باليوم الدولي الأول للمرأة في القطاع البحري

تحتفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يوم الاربعاء الموافق 18 مايو 2022 ، ذلك اليوم وذلك بمقر مدينة العلمين الجديدة ، باليوم الدولي الأول للمرأة في القطاع البحري.

ويقام احتفال الأكاديمية العربية بالتعاون مع قطاع النقل البحري ويتضمن ورشتي عمل وعرض تجارب ناجحة حيث يحتفل هذا اليوم بالمرأة في الصناعة ويهدف إلى تعزيز توظيف المرأة واستبقائها وتوظيفها المستدام في القطاع البحري، ورفع مكانة المرأة في المجال البحري، وتعزيز التزام المنظمة البحرية الدولية بهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 5 (المساواة بين الجنسين) ودعم العمل لمعالجة الاختلال الحالي في التوازن بين الجنسين في المجال البحري.



واعتمدت المنظمة البحرية الدولية في عام 2021 قرارا يعلن عن الاحتفال باليوم الدولي للمنظمة البحرية الدولية للمرأة العاملة في المجال البحري في 18 مايو من كل عام. حيث يقام اليوم الأول في عام 2022.

ويأتي ذلك تطبيقا لقرار الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية رقم A.1147(31) بعنوان “الحفاظ على إرث الشعار البحري العالمي لعام 2019 وتحقيق بيئة عمل خالية من العوائق للمرأة في القطاع البحري”. والذي اعتُمد في اجتماع الجمعية بدورتها الحادية والثلاثين في نهاية عام 2019.