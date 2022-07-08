أكاديمية الشرطة تُكرم الضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية (صور)

نظمت كلية التدريب والتنمية في أكاديمية الشرطة احتفالها الدوري بتخريج 551 ضابطًا من أعضاء الدورة التدريبية الثالثة عشر والأخيرة للعام التدريبي 2021-2022، والذين تم تدريبهم بمعهدي القادة لضباط الشرطة، تدريب ضباط الشرطة، خلال الفترة من 18/6/2022 حتى 7/7/2022 وقد قامت الكلية خلال هذا العام التدريبي 2021-2022، بالإشراف على تدريب 14831 ضابطًا بالمعاهد التدريبية التخصصية بجهات الوزارة المختلفة و26 معهدًا، منهم 5970 ضابطاً تم تدريبهم بمعهدي القادة والتدريب، والمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام.

وجهز المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام خلال العام التدريبي الحالي 445 ضابطًا من مختلف جهات الوزارة لخوض إختبارات فريق الـ (S.A.A.T) التابع لمنظمة الأمم المتحدة، فضلاً عن عقد إختبارات تأهيلية في اللغتين “الإنجليزية، الفرنسية، الرماية، السمات الشخصية) لعدد (297) ضابطًا من المرشحين للعمل ضمن الوحدات الشرطية المشكلة ببعثات حفظ السلام.

يأتي ذلك في إطار التعاون البنّاء بين وزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة، ووزارة الخارجية ممثلة في مركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وقدم المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام تدريب وتأهيل 249 من الكوادر الأمنية الأفريقية والأسيوية المشاركة في البعثات الأُممية.

وعلى الصعيد الدولي، وخلال العام التدريبى الحالي اعتمد المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام كأحد مراكز التميز لدى الإتحاد الأفريقى لتدريب كوادر المكون الشرطى المشارك بعمليات دعم السلام الأفريقى.

وعقد مسابقات الرماية السنوية للسادة الضباط خلال شهر مارس الجاري، شارك فيها 27 مديرية أمن و17 قطاعاً وإدارة عامة.

وحضر مراسم الاحتفال مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، ومدير كلية التدريب والتنمية وعدد من قيادات وضباط الأكاديمية.

وألقى رئيس أكاديمية الشرطة، كلمة بهذه المناسبة نقل خلالها تحيات محمود توفيق وزير الداخلية، وتوجيهات الدائمة للإرتقاء بمعدل الأداء من خلال إحداث طفرات تدريبية متلاحقة تتواكب مع كافة المتغيرات الأمنية الراهنة.

وأكد على أن الأكاديمية من جانبها تضع تلك التوجيهات في بؤرة إهتمامها من خلال تنوع وملاءمة المناهج التدريبية، بما يتماشى مع متغيرات العملية الأمنية المطروحة على الساحة.

وفي ختام الفعاليات كرم رئيس أكاديمية الشرطة أوائل الفرق والحاصلين على المراكز الأولى في الرماية واللياقة البدنية، وذلك بمنحهم شهادات التميز والمكافآت المالية المقررة.