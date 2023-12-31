أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول

نظمت أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية الحادية والثلاثين، الموجهة للكوادر الإدارية بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لطلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، تحت عنوان: دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول، خلال الفترة من 24 حتى 28 ديسمبر، وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري، من أبرزها: تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل “الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية”، والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأى العام، الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل، جهود الدولة المصرية في كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات.

ويُعد تنظيم هذه الورشة استمرارًا للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية، بمجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.