أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيقية للضباط بمناسبة المولد النبوي (صور)

نظمت أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية، ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.

حاضر فيها فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بعنوان: “الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، دروس وعبر”.

ودارت فعاليات الندوة حول بعض الجوانب من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم – وصفاته الكريمة قبل بعثتة كالصدق والأمانة، وقيمتها بالنسبة لرجال الأمن.

كما تناولت الندوة المواقف التي مر بها أشرف الخلق سيدنا محمد والعمل على إتباعها والإقتداء بها.

وفي ختام الندوة أجاب فضيلة الدكتور مفتي الجمهورية على بعض الأسئلة، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الجانب المعرفي والثقافي لأعضاء هيئة الشرطة.