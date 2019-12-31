أكاديمية الشرطة تنظم ملتقى لطلاب كليات الحقوق (صور)

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، الملتقى الأول لطلاب كليات الحقوق من الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة)، قضوا خلاله يومًا دراسيًا مع طلاب الشرطة، لتعريفهم بدورهم في إعداد وتأهيل الضباط بشكل عصري.

طرق تأهيل ضابط عصرى

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها -اليوم الثلاثاء- أن ذلك يأتي في إطار مواصلة أجهزتها لجهود تحقيق رسالة الأمن، لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب.

وتابعت: إضافة إلى تبصيرهم بالدور الحيوي لأكاديمية الشرطة فى إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري، وغرس السلوكيات الإيجابية والوعى الأمنى لديهم، من خلال تنظيم زيارات لطلبة الجامعات أو استضافتهم بالمواقع الشرطية للتعرف على دورهم.

وحرص اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، والقيادات، على استقبال الطلاب والترحيب بهم، ونقل تحيات الوزير لهم واهتمام ودعمه البالغ لتلك المبادرات، لاسيما التقارب مع شباب الجامعات المصرية.

وخلال الملتقى تم إلقاء الضوء على نشاط الأكاديمية، والتعريف بكل كيان من كياناتها ودوره فى تحقيق رسالة العلم فى خدمة الوطن.

برنامج تأهيل خريجي الحقوق

وأوضحت القيادات أبرز ملامح برنامج إعداد وتأهيل الطلبة الحاصلين على ليسانس الحقوق من حيث مدة تطبيقه، التى تمتد إلى عامين دراسيين، يتلقى خلالهما الطالب مناهج العلوم الشرطية (العلمية – النظرية) التي يتلقاها طالب كلية الشرطة فى نظام الأربع سنوات.

وتطرقت إلى تأهيلهم بدنيًا وتدريبيًا بالقدر الذى يمكنه من مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة وتنمية قدراته التعليمية، من خلال البروتوكول المُبرم بين الأكاديمية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، يُتيح للطالب عمل دراسات عليا في دبلومتى القانون (العام – الخاص) للحصول على درجة الماجستير.

إضافةً إلى تلقيه دورات متقدمة لتعليمه اللغات الأجنبية (الإنجليزية – الفرنسية– الألمانية) وإجادتها تحدثاً وكتابةً، من خلال بروتوكول التعاون مع الجامعة الأمريكية وكلية الألسن.

وألمحت إلى تلقي الطالب برامج متقدمة فى علوم الحاسب الآلى، كما يخضع لبرنامج ثقافى وتوعوى لثقل مهاراته وشخصيته الأمنية فى مجالات الأمن القومى، والتحصين الفكرى والوعى الدينى الصحيح، لمواجهة مخططات إسقاط الدول ودور الأمن من الداخل فى ضوء التحديات التى واجهت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة، لتحقيق الإنجازات والحفاظ عليها.

وعلى هامش الملتقى، عقد محاضرة تثقيفية للدكتور عبدالمعطى أبو زيد، وكيل الهيئة العامة للإستعلامات، حول دور الهيئة فى مواجهة الشائعات ومواجهة تزييف الحقائق والعمل على نشر الوعى القومى لدى المواطنين.

فيلم تسجيلي عن منشآت التدريب في أكاديمية الشرطة

وعرض فيلمًا تسجيليًا عن أنشطة أكاديمية الشرطة، أعقبه جولة بالأكاديمية شملت أهم المنشآت التدريبية المتمثلة فى القرية التكتيكية وميادينها المختلفة، وعرض الكفاءة القتالية والبدنية وبيان عملى فى عمليات الإخفاء والتمويه فى بيئات مختلفة، ومهارات الرماية والأسلحة.

وتفقد ميادين التدريب الفنى الأمنى على التخصص الوظيفى بنظام المحاكاة والقرية المرورية، ومشاهدة التدريبات على السباحة وقفزة الثقة بحمام السباحة الأوليمبى، ثم مشاهدة عروض الخيالة ورياضة الكلّة وعروض مميزة لكلاب الأمن والحراسة.