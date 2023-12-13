أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للضباط حول قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء (صور)

نظمت وزارة الداخلية متمثلةً في المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، فعاليات دورة تدريبية بمجال قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء “قواعد نيلسون مانديلا”، لضباط وضابطات الوزارة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC).

تأتي هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتستهدف إعداد وتدريب الضباط العاملين في المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء، التي تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتضمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتي من بينها: الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا، المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز، متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا للمعايير الدولية، إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل، كيفية الإستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل، التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية، دور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل في سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع.

ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري، في مختلف المجالات الأمنية.

ووجه مسئولو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية، متمثلة في أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.