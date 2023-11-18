أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية بمجال القانون الدولي الإنساني (صور)

استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مجال القانون الدولي الإنساني، وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطني والدولي لعدد من ضباط الوزارة.

وتضمن البرنامج التدريبي (التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولي، تصنيف النزاعات المسلحة، مبادىء استخدام القوة في النزاعات المسلحة، الفئات المشمولة بالحماية، آليات إحترام القانون الدولى الإنساني)، كما تضمن البرنامج التدريب على مبادىء استخدام القوة في النزاعات المسلحة.

يأتي ذلك في ضوء سعي وزارة الداخلية إلى التعاون مع كافة المنظمات الدولية دعمًا وتعزيزًا، لمسارات التعاون في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الارتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمني، من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.