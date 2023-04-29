أكاديمية الشرطة تنظم دورة تأهيلية للالتحاق بعمليات حفظ السلام لكوادر من دول «الكومنولث»

نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، فعاليات «الدورة التأهيلية للالتحاق بعمليات حفظ السلام للمراقبين -ما قبل النشر » والتي عقدت على مدار 6 أسابيع لعدد من الكوادر الأمنية من دول الكومنولث بمشاركة 22 كادرًا من 8 دول مختلفة.

واستهدفت تلك الدورة إعداد وتأهيل الكوادر الشرطية المرشحة للمشاركة في عمليات حفظ السلام، تحت مظلة الأمم المتحدة وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامهم وفق المعايير الدولية والقيم الأساسية للأمم المتحدة، فضلاً عن توحيد المفاهيم التدريبية بهدف تنمية وبناء قدرات الكوادر الشرطية العاملة بمجال التدريب لمرحلة ما قبل الانتشار لعمليات حفظ السلام.

وشهدت فعاليات الدورة التدريبية على مدار فترة انعقادها محاضرات نظرية وحلقات نقاشية اتسمت بالعمل الجماعى وتبادل الخبرات، وارتكزت حـول عـددٍ مـن الموضوعات والمحاور الخاصة بعمل المُكوٍن الشرطي في مهام حفظ السلام.

بالإضافة إلى تدريبات عملية مكثفة خاصة بمجالات الملاحة البرية وتنفيذ المهام الأمنية المختلفة وفق معايير منظمة الأمم المتحدة، كما نفذت عدد من السيناريوهات العملية والمحاكاة لواقع العمل في مهام حفظ السلام الميدانية.

وفي ختام الدورة التدريبية، أشاد المشاركون بالتنظيم الجيد والبرنامج التدريبي المتميز الذى قام بتنفيذه نخبة من خبراء التدريب بالوزارة.

وأكدوا أنها كان لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم بمهام حفظ السلام، بالإضافة إلى نقل ما اكتسبوه من خبرات إلى القطاعات الأمنية المختلفة في دولهم.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية، وفي ضوء اضطلاع أجهزة الوزارة لتنفيذ ثوابت السياسة المصرية في دعم منظومة الأمن والسلم الدوليين بمساهماتها الفاعلة بمهام ومأموريات منظمة الأمم المتحدة لحفظ السلام، ودعمها بالقدرات التدريبية البشرية واللوجيستية لتلبية احتياجاتها من قوات الشرطة المؤهلة لتلك المأموريات.