أكاديمية الشرطة تنظم دورات تدريبية بمجال فحص وثائق السفر وكشف التزوير (صور)

واصلت وزارة الداخلية تنظيم الدورات التدريبية لطالبات كلية الشرطة بمجال فحص وثائق السفر وكشف التزوير، بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة.

ونظمت دورتين تدريبيتين بالتنسيق مع بعض الجهات الدولية المعنية، بهدف تعريف المتدربات بمختلف أنواع جوازات السفر وإطلاعهن على أحدث الوسائل المستخدمة لتأمينها، والأساليب الحديثة المتبعة حاليًا لتزويرها.

فضلًا عن تدريبهن عمليًا على كيفية فحص وثائق السفر والتحقق من صحتها، واكتشاف المزور منها، وذلك في إطار تعزيز قدرات ومهارات الطالبات الفنية، وتأهيلهن للعمل الميداني بالمجالات ذات الصلة عقب التحاقهن بالعمل الأمني مستقبلاً.

من جانبهم، أشاد الخبراء الأجانب بنشاط الطالبات وحسن استيعابهن لبرامج الدورة التدريبية، وقدرتهن على التفكير والإبداع الذي سينعكس على تعزيز قدراتهن على العمل بهذا المجال الحيوي، الذي يعنى بمكافحة إحدى الجرائم غير النمطية، وتستفيد من التطور التكنولوجى الهائل بهذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على النهوض بمستوى الأداء الأمني، وقدرات أعضاء هيئة الشرطة بكافة المجالات، لاسيما بمجال فحص وثائق السفر وكشف التزوير.