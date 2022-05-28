أكاديمية الشرطة تنظم دورات بمجال فحص وثائق السفر وكشف التزوير (صور)

نظمت أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين لطالبات كلية الشرطة في مجال فحص وثائق السفر وكشف التزوير، بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بكلية التدريب والتنمية، خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو 2022، وكذا الفترة من 22 إلى 26 مايو 2022.

جاء ذلك بالتنسيق مع بعض الجهات الدولية المعنية بهدف تعريف المتدربات بمختلف أنواع جوازات السفر، وإطلاعهن على أحدث الوسائل المستخدمة لتأمينها، والأساليب الحديثة المتبعة حاليًا لتزويرها.

فضلاً عن تدريبهن عمليًا على كيفية فحص وثائق السفر والتحقق من صحتها واكتشاف المزور منها، وذلك في إطار تعزيز قدرات ومهارات الطالبات الفنية، وتأهيلهن للعمل الميداني بالمجالات ذات الصلة عقب التحاقهن بالعمل الأمني مستقبلاً.

من جانبهم، أشاد الخبراء الأجانب بنشاط الطالبات وحسن إستيعابهن لبرامج الدورة التدريبية، وقدرتهن على التفكير والإبداع الذى سينعكس على تعزيز قدراتهن على العمل في هذا المجال الحيوى الذى يعنى بمكافحة إحدى الجرائم غير النمطية والتي تستفيد من التطور التكنولوجى الهائل بهذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على النهوض بمستوى الأداء الأمني، وقدرات أعضاء هيئة الشرطة في كافة المجالات، ولاسيما بمجال فحص وثائق السفر وكشف التزوير.