أكاديمية الشرطة تنظم تدريبًا حول فحص جوازات السفر وكشف التزوير (صور)

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق والتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، والقطاعات الأمنية المعنية دورة تدريبية بمجال فحص جوازات السفر وكشف التزوير، بمشاركة 146 طالبة بكلية الشرطة.

وشهدت الدورة التدريبية محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على مدار 4 أيام، تضمنت التدريب على آليات فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر والمستندات والتمييز بين الوثائق الرسمية والمزورة.

وأشاد الجانب الأمريكى بقدرات الطالبات على استيعاب برامج الدورة التدريبية، والتي تنعكس مستقبلاً على تعزيز قدراتهن على العمل في هذا المجال، الذي يعتمد على التطور التكنولوجي، وضرورة مواكبة المستجدات لمكافحة تلك الجرائم غير التقليدية.

واختتمت فعاليات الدورة بتكريم الطالبات المتميزات، وتوزيع الهدايا التذكارية على القائمين على العملية التدريبية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري، وتأهيلهم للعمل الميدانى فى مختلف المجالات الأمنية.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز أحد محاورها على الارتقاء بقدرات العنصر البشري، في منظومة العمل الأمني من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.