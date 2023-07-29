أكاديمية الشرطة تنظم تدريبًا بمجال الكشف عن الوثائق المزورة وتهريب المهاجرين (صور)

استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة -مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة- دورة تدريبية بمجال الكشف عن الوثائق المزورة في سياق مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، خلال الفترة من (23-27/7/2023م) والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية.

ويتضمن البرنامج العديد من المحاور، يأتي من بينها إلقاء الضوء على المشروع الإقليمي الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة ‏”UNODC” للتدريب على تفكيك الشبكات الإجرامية بمجال الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فى منطقة شمال أفريقيا، استعراض المعايير الدولية الخاصة بوثائق السفر الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولية، التعريف بتقنيات طباعة السفر ومميزات الأمان الأساسية والمتقدمة بها، تسليط الضوء على طرق تجميع وإنتاج وثائق السفر- التدريب العملى على فحص مستندات السفر وتقنيات الطباعة ومميزات الأمان المتقدمة بوثائق السفر، إلقاء الضوء على إستخدام البيانات الحيوية البيومترية “في وثائق السفر، التعريف بالوثائق الإلكترونية والأنظمة البيومترية ومعدات قراءة وثائق السفر، إلقاء الضوء على المستندات المزورة وأنواعها التدريب على عمليات جمع المعلومات الخاصة بالوثائق المزورة، التعرف على التلاعب بالصور الرقمية، إلقاء الضوء على قواعد بيانات السفر الوطنية والدولية، التدريب على كيفية كتابة التقارير والشهادات الخاصة بتزوير وثائق السفر.

ويعكس تنظيم هذه الدورة الحرص الدائم لوزارة الداخلية على تنمية مهارات العنصر البشرى في مختلف المجالات الأمنية،ةلاسيما المعنيين بملف مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على التطوير الدائم والمستمر للعاملين بها بمجال مكافحة الجرائم المستحدثة، ومن بينها جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والترحيب الدائم بالتعاون المثمر والبناء، بينها والكيانات الأممية المعنية ودول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.