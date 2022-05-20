أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا إعلاميًا من 22 دولة إفريقية

استقبلت أكاديمية الشرطة وفدًا من الإعلاميين الأفارقة من 22 دولة أفريقية، يرافقهم أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة.

كان في استقبال الوفد الزائر مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، وعددًا من قيادات الأكاديمية.

ورحب بالوفد ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، وحرصه على تدعيم أطر التعاون فى المجالات الأمنية والتدريبية مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة، كما قدم الدروع التذكارية للوفد الزائر.

وشاهد الوفد خلال تفقده لمركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، فيلمًا تسجيليًا يوضح أنشطة أكاديمية الشرطة وكياناتها المختلفة “باللغة الإنجليزية”.

والتقوا بالكوادر الأمنية الأفريقية المتدربة بمركز بحوث الشرطة وإطلعوا على البرامج التدريبية المتطورة، التي تطبقها مراكز التدريب الأمني الدولي بمركز بحوث الشرطة للكوادر الأمنية الأفريقية في شتى مجالات العمل الأمني باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وأعقب ذلك تنظيم جولة تفقدية داخل الأكاديمية للوفد الزائر للتعرف على كياناتها ومنشآتها التعليمية والتدريبية، للوقوف على أحدث البرامج التى تطبقها أكاديمية الشرطة فى مجالات التدريب العملى لتأهيل وإعداد ضابط شرطة عصري، قادر على مواجهة أنماط الجريمة بصورها المختلفة.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الوفد الزائر عن خالص شكره وتقديره لوزارة الداخلية المصرية ممثلة في أكاديمية الشرطة على حفاوة الإستقبال، مشيرين إلى دور الأكاديمية فى المساهمة في تنمية قدرات الكوادر الأمنية الأفريقية.