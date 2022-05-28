أكاديمية الشرطة تستقبل قيادات شبابية من كليات الإعلام بالجامعات (صور)

استقبلت أكاديمية الشرطة أعضاء المُلتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية من طلاب ومُعيدين كليات وأقسام الإعلام بالجامعات والمعاهد العليا، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، وذلك لإطلاعهم على الدور الذي تقوم به أكاديمية الشرطة في إعداد طلابها.

وكان في استقبالهم، اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية والترحيب بهم ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي أولى فعاليات هذه الزيارة جُل اهتمامه ورعايته إيمانًا بمردوداتها الإيجابية التي يتمثل أبرزها في توطيد جسور الثقة والتعاون مع شباب المستقبل.

وتعرف الزائرين على دور الأكاديمية في إعداد ضابط شرطة عصري مسلح بالعلم والمعرفة قادر على التفاعل، مع تحديات المرحلة الراهنة وخاصة مكافحة الإرهاب، واستعرض أهم البرامج التعليمية والتدريبية التي يتلقاها طلاب كلية الشرطة .

كما تضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلي عن أنشطة كلية الشرطة، أعقبها محاضرة عن جهود رجال الأمن الوطنى في مكافحة الأعمال الإرهابية والإجرامية، بالإضافة إلى جولة تفقدية داخل الكلية إطلعوا خلالها على الإمكانيات اللوجيستية والتعليمية والتدريبية، فضلًا عن مشاهدة عروض للطلبة في العديد من المجالات.

وفي نهاية الزيارة، التقطت الصور التذكارية وتوزيع هدايا على الأعضاء والذين أعربوا عن خالص شكرهم للأكاديمية على حفاوة الاستقبال، مؤكدين تقديرهم العميق لتنظيم هذه الفاعلية المثمرة والبناءة وإشادتهم البالغة بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل طلاب كلية الشرطة رجال أمن مصر بالمستقبل.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى مد جسور التعاون والترابط مع كافة أطياف المجتمع، ولاسيما بين طلبة وطالبات كلية الشرطة وأقرانهم من طلاب ومُعيدين مختلف الكليات بالجامعات والمعاهد العليا.