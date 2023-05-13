أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريب المدربين بمجال القياسات الحيوية والتعرف على الوجوه (صور)

استضافت أكاديمية الشرطة على مدار خمسة أيام خلال الفترة من 8 – 12 مايو 2023، الدورة التدريبية التي ينظمها آلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول”، والشرطة الفيدرالية الألمانية لتدريب المدربين بمجال القياسات الحيوية والتعرف على الوجوه.

ونظمت دورة تدريبية رفيعة المستوى تجمع المتخصصين في مجال الأدلة الجنائية من أجهزة الشرطة الأفريقية على الأراضى المصرية، نظرًا لما تتمتع به وزارة الداخلية من كفاءات متميزة في هذا المجال.

وشارك في هذه الفاعلية التدريبية الهامة ممثلى إدارات الأدلة الجنائية بأربعة عشر دولة أفريقية، من بينها مصر ومدربين من الجانب المصري والألماني ومسئولي “الأفريبول”، بهدف نقل الخبرات الأمنية الدولية وتكوين كوادر تدريبية متميزة من الدول الأفريقية وتعزيز تطبيق آليات “القياسات الحيوية والتعرف على الوجوه، في المجالات الأمنية المختلفة.

وأشاد المشاركين من المتدربين و الخبراء الألمان بالإمكانات المتطورة والتقنيات الحديثة بمعامل فحص الأدلة الجنائية، خلال الزيارة الميدانية لمقر الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وكذا معامل التدريب العملي على فحص الأدلة الجنائية بأكاديمية الشرطة.

يأتي ذلك في ضوء تعزيز أوجه التعاون الأمنى الدولى بين وزارة الداخلية المصرية، والأجهزة الأمنية بمختلف الدول، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أوجه التعاون الدولي الأمني في كافة المجالات والتي يأتي على رأسها المجال التدريبي.