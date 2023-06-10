أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني

استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة، الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مجال القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطني والدولي، لعدد من ضباط الوزارة خلال الفترة من 4 -7 يونيو الجاري.

وتضمن البرنامج التدريبي (التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، تصنيف النزاعات المسلحة، مبادئ إستخدام القوة في النزاعات المسلحة، الفئات المشمولة بالحماية، آليات إحترام القانون الدولى الإنساني، أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال الحماية أثناء النزاعات المسلحة، فضلاً عن التدريب على مبادئ استخدام القوة فى النزاعات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار إهتمام الوزارة بالإنفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعمًا وتعزيزًا لمسارات التعاون بمجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.