أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية حول مكافحة العنف ضد المرأة (صور)

استضافت وزارة الداخلية ممثلةً في مركز بحوث الشرطة، بأكاديمية الشرطة دورة تدريبية بمجالي مكافحة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) للكوادر الأمنية.

وتضمن البرنامج العديد من المحاور من بينها: الإطار العام والقانونى لمكافحة العنف ضد المرأة، خصائص العنف ضد المرأة، إجراءات وتحديات التحقيق فى جرائم العنف ضد المرأة، تقييم المخاطر لحماية ضحايا العنف ضد المرأة، الإطار التشريعي لجرائم الآداب العامة وإفساد الأخلاق فى قانون العقوبات المصري.

ويعكس تنظيم هذه الدورة، والتى تأتى ضمن سلسلة دورات تدريبية بهذا المجال الحرص الدائم لوزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية، لاسيما المعنيين بملف مُكافحة العنف ضد المرأة – حقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على التطوير الدائم والمُستمر لكافة العاملين بها، والترحيب الدائم بالتعاون المُثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الاتحاد الأوروبي بهذا المجال.