أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية بمجال مكافحة العنف ضد المرأة (صور)

استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة “كلية الشرطة” بالتعاون مع السفارة الأسبانية بالبلاد، دورة تدريبية بمجال مكافحة العنف ضد المرأة، نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لـ146 طالبة من كلية الشرطة.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز أحد محاورها على نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين بها، والترحيب الدائم بالتعاون المثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الاتحاد الأوروبي بهذا المجال.

وتضمن برنامج تلك الدورة العديد من المحاور يأتي من أبرزها: الإطار القانوني للتصدي لجرائم العنف ضد المرأة، سؤال الضحايا والشهود في قضايا العنف ضد النساء والفتيات، دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة، التنسيق بين المؤسسات الوطنية للتصدى لتلك الظاهرة والآليات الوطنية لدعم ورعاية المرأة، الإطار القانونى الدولي لمكافحة الإتجار بالنساء والفتيات وتهريب المهاجرين.

ويعكس تنظيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية، واستمرارًا لجهودها في هذا المجال والتي ترتكز على العديد من المحاور، يأتي من أهمها إنشاء الكيانات الأمنية المتخصصة وتنظيم العديد من الدورات بهذا المجال بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية والأممية المختلفة.