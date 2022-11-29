أكاديمية الشرطة تستضيف دورة إعداد المدربين في عمليات دعم السلام الإفريقية (صور)

اختتمت فعاليات دورة إعداد المدربين للتدريب الشرطي السابق للانتشار بعمليات دعم السلام للقوة الأفريقية الجاهزة، والتي عقدت خلال الفترة من 12 حتى 24 نوفمبر الجاري، بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الإفريقى وقدرة إقليم شمال إفريقيا بمشاركة 22 من الكوادر الوطنية والأجنبية من 9 دول أفريقية، بجانب خبراء التدريب من ضباط الشرطة المصريين ومسئولي التدريب الشرطي بمفوضية الإتحاد الإفريقي، وذلك في ضوء الدور البارز لأكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية المصرية، لتأهيل وتدريب ورفع قدرات الكوادر الأمنية على الصعيد الإقليمي والدولي.

واستهدفت تلك الدورة توحيد المفاهيم التدريبية لمرحلة ما قبل الإنتشار بهدف تنمية وبناء قدرات الكوادر الشرطية العاملة، بمجال التدريب السابق للإنتشار بمهام دعم السلام الإفريقية لتحقيق الأمن والسلم المستدام في إفريقيا.

وشهدت فعاليات الدورة التدريبية، انعقاد عدة محاضرات وحلقات نقاشية إتسمت بالعمل الجماعى وتبادل الخبرات حـول عـدد مـن الموضوعات والمحاور الخاصة بعمل المكون الشرطى في مهام دعم السلام، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من السيناريوهات العملية والمحاكاة لواقع العمل فى مهام دعم السلام الميدانية.

وشارك في حفل ختام الدورة التدريبية ممثلى مفوضية الإتحاد الإفريقي، وألقي اللواء كبير معلمي كلية التدريب والتنمية – كلمة هنأ خلالها المشاركين.

ووجه الشكر لمسئولي مفوضية الإتحاد الإفريقى وقدرة إقليم شمال إفريقيا ومعهد الدراسات الأمنية على تعاونهم الصادق مع المركز، والذي توج بنجاح الدورة التدريبية وتحقيقها للأهداف المرجوة منها متمنيًا للمشاركين التوفيق في أداء رسالتهم السامية فى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأشاد ممثلو مفوضية الإتحاد الإفريقى وقدرة إقليم شمال إفريقيا بما تضمنته فعاليات الدورة التدريبية من محاضرات ومناقشات مثمرة، فضلاً عن التنظيم المتميز لها والإمكانيات التعليمية والتدريبية واللوجستية المتطورة التى يتمتع بها المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بالأكاديمية.