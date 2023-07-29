أكاديمية الشرطة تستضيف تدريبات حول القانون الدولي الإنساني في مناطق النزاع (صور)

استضافت أكاديمية الشرطة فعاليات دورتين تدريبيتين بعنوان: “القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمناطق النزاع”، واللتين عقدتا خلال يومى 24-25 يوليو 2023، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمشاركة عدد من ضباط الوزارة.

وعقدت هذه الدورة في إطار التعاون المستمر بين أكاديمية الشرطة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي يشمل عدة مجالات تدريبية منها المتعلق بالقانون الدولي الإنساني.

واستهدفت تلك الدورة تدريب الكوادر المرشحة للمشاركة بمهام حفظ السلام وتوعيتهم بالدور الهام الذى تلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق النزاعات وتطبيق القانون الدولى الإنساني، وأهميته في حماية المدنيين وخاصة الفئات الضعيفة.

وشهدت الدورتين التدريبيتين محاضرات متخصصة حول القانون الدولي الإنساني، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تطبيقه بمناطق النزاع، وكذا مبادئ استخدام القوة في النزاعات المسلحة.

ونفذ البرنامج التدريبي نخبة من خبراء المنظمة الدولية بالتعاون مع المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، وتعتبر تلك الموضوعات من الجوانب الهامة في إعداد وتدريب حفظة السلام لأداء دورهم بفعالية أثناء المشاركة فى مهام حفظ السلام.

ووجه مسئولو اللجنة الدولية للصليب الأحمر الشكر لوزارة الداخلية على التعاون المستمر، في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.